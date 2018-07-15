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15:32, 15 июля 2018

В Шотландии задержан активист «Гринпис», который пролетел возле поля для гольфа, где играл Дональд Трамп.

К его параплану была прикреплена надпись с отсылкой к игре в гольф, которую «Радио Свобода» переводит как «Трамп очень плохой игрок». В «Гринпис» пояснили, что это была акция против миграционной и экологической политики президента США. Полиция сообщила, что возбудила уголовное дело, поскольку были нарушены правила безопасности. Накануне в Эдинбурге на демонстрацию против визита Трампа собрались около 10 тысяч человек.

Комментарии

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putin_itogy 15 июля 2018 | 15:42

Задержали. Демократически.
Чекисты бы его попросту застрелили,
ещё на глиссаде, за 15км..
К Телу никто не может приближаться.
В последнее время, вообще, к Телу имеют доступ только несколько человек,
"ближнего круга".

odobryam_s 15 июля 2018 | 15:48

putin_itogy:
«Большая власть, к которой многие люди неразумно стремятся, требует постоянного, иногда невыносимого и изматывающего напряжения. А власть бесконтрольная и употребляемая беззаконно по злой прихоти властителя возбуждает в нем чувство непреходящего страха перед возможным возмездием. Сталин, как известно, был ужасно жесток, и потому его все боялись, но он боялся еще сильнее, потому что боялся всех. Боялся своих соратников, поваров, докторов и потому держал большую охрану. Но чем больше была охрана, тем больше он и ее боялся».

В..Войнович «Перемещенное лицо»

cattt 15 июля 2018 | 16:03

Гринписьковцам ВООБЩЕ делать нечего, пиарятся на всякой фигне.

olegleon 15 июля 2018 | 15:53

putin_itogy: "В результате стрельбы, начавшейся днем 3 октября у здания Капитолия в Вашингтоне, убита одна женщина, сообщает ABC 7. Как рассказали в полиции, она сначала пыталась проехать через заграждения к Белому дому, а когда у нее это не удалось, она попыталась протаранить своим автомобилем ворота Капитолия. Полицейские открыли по подозреваемой огонь и застрелили ее.
В машине с женщиной так же был ребенок"

antiboh 15 июля 2018 | 16:03

olegleon: а кто начал стрельбу -то? Сорвавшаяся с катушек баба. Так было. И где-бы такое не произошло,-стреляющих надо уничтожать.

olegleon 15 июля 2018 | 16:30

antiboh: задача спецслужб в том, чтобы не допустить такого. а уж после того, как она попыталась протаранить забор Белого дома, могли бы просто остановить авто, обездвижив его. но стрелять то проще. пусть даже в салоне ребёнок.

mystar 15 июля 2018 | 15:43

Во их колбасит то не па децки. Лучше бы пошли чистить бандитские районы своих городов или могут только с печальным писком разбегаться от очередного муслима с топором.

olegleon 15 июля 2018 | 15:49

mystar: не с писком, а с призывом "мигранты, добро пожаловать!"

kunst54 15 июля 2018 | 15:56

"Задержан активист «Гринпис», который пролетел" - это звучит потусторонне.

ematveev 15 июля 2018 | 16:24

Где правозащитники всех мастей?
Это вам не административка, как в кровавой России Тут даже уголовное дело завели.

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