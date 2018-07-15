В Шотландии задержан активист «Гринпис», который пролетел возле поля для гольфа, где играл Дональд Трамп.

К его параплану была прикреплена надпись с отсылкой к игре в гольф, которую «Радио Свобода» переводит как «Трамп очень плохой игрок». В «Гринпис» пояснили, что это была акция против миграционной и экологической политики президента США. Полиция сообщила, что возбудила уголовное дело, поскольку были нарушены правила безопасности. Накануне в Эдинбурге на демонстрацию против визита Трампа собрались около 10 тысяч человек.