Прокуратура Крыма признала незаконным отказ ФСИН пустить украинского архиепископа к голодающему активисту
Ответ ведомства на обращение архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, опубликовала крымская правозащитная группа.
Активист Владимир Балух в прошлом году был признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, и приговорен к сроку 7 лет и три месяца. В знак протеста против приговора, украинский активист держит голодовку больше трех с половиной месяцев.
Комментарии5
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olegleon 15 июля 2018 | 15:46
"больше трех с половиной месяцев"
т.е. более 100 дней, а значит уже попал в книгу рекордов!
хотя второй рекордсмен на подходе. тоже более 2 месяцев делает вид, что голодает
shplint_05 15 июля 2018 | 16:04
Это не голодание, а цирк. Более 100 дней без еды, кто этому поверит? Надо прекратить этот спектакль. Убрать врачей и пусть подыхает по-настоящему.
sscull 15 июля 2018 | 15:48
Господи, ещё одна жертва голодомора...
mystar 15 июля 2018 | 15:59
Да пустите уже всех желающих к голодающим пусть сидят в одной камере.
vblack 15 июля 2018 | 16:25
Игра в законность. Сам ФСИН в Крыму незаконен.