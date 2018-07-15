Бельгийский король Филипп и королева Матильда устроили торжественный прием для национальной сборной по футболу
Команда впервые в истории завоевала бронзовые медали Чемпионата мира. В полуфинале Бельгия проиграла Франции 0:1, а в матче за третье место победила Англию 2:0.
После королевской аудиенции игроков ждет проезд в открытом автобусе по центру Брюсселя. Власти города ожидают, что приветствовать сборную соберется не менее 200 тысяч человек. Усилены меры безопасности.
Комментарии8
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hrenvam 15 июля 2018 | 15:17
А правда, что у ушлёпка тяжелая онкология ?
neyexo 15 июля 2018 | 15:27
hrenvam: этого не знаю, но улыбка дается ему с трудом и выглядит неискренней
ugiazov 15 июля 2018 | 15:27
Неужели это так важно для страны?
А пловцов, борцов, лыжников, бегунов так же чествуют?
mozhem_povtorit 15 июля 2018 | 15:29
Прям как в рашке
koshkaedu 15 июля 2018 | 15:37
После Брекзита только так.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 15:41
И там король и королева? Почему бы и в России уже не легимитизировать институт монархии..
kunst54 15 июля 2018 | 16:10
liquidsky__:
Да, можно, потому что шутов и палачей у трона уже сколько угодно.
kunst54 15 июля 2018 | 16:07
Королева Матильда! - Ау, Поклонская!