Бельгийский король Филипп и королева Матильда устроили торжественный прием для национальной сборной по  футболу

Команда впервые в истории завоевала бронзовые медали Чемпионата мира. В полуфинале Бельгия проиграла Франции 0:1, а в матче за третье место победила Англию 2:0.

После королевской аудиенции игроков ждет проезд в открытом автобусе по центру Брюсселя. Власти города ожидают, что приветствовать сборную соберется не менее 200 тысяч человек. Усилены меры безопасности.