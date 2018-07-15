Пять пьяных пассажиров высадили в Уфе из самолета перед вылетом в Москву. На борту они стали вести себя неадекватно и капитан лайнера отказался лететь вместе с ними.

Как сообщает источник «Интерфакса», в результате от полета были отстранены шесть человек, включая семью с 8-летним ребенком.