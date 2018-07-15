Пять пьяных пассажиров высадили в Уфе из самолета перед вылетом в Москву
Пять пьяных пассажиров высадили в Уфе из самолета перед вылетом в Москву. На борту они стали вести себя неадекватно и капитан лайнера отказался лететь вместе с ними.
Как сообщает источник «Интерфакса», в результате от полета были отстранены шесть человек, включая семью с 8-летним ребенком.
Комментарии14
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neon999 15 июля 2018 | 15:23
Ну и «новости» пошли на ЭМ. Скоро будут, наверное, информировать, как какого-нибудь алконавта не пустили в метро.
mystar 15 июля 2018 | 15:36
neon999: Ну и «новости» пошли на ЭМ.
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Так это давно "пошло".))) Как мало чернухи про Россию так в ход идут такие новости.
Типа "автомобиль сбил собаку" "женщина споткнулась в монастыре".
antiboh 15 июля 2018 | 15:57
mystar: Как мало чернухи про Россию//
А это чернуха? Да ладна,-это национальная забава -трахнуть перед дорогой и добавить на посошок..Традиция,скрепа.
mystar 15 июля 2018 | 16:03
antiboh: трахнуть перед дорогой и добавить на посошок
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Вас ипуть на дорожку? Многократно? Ужос какой.
archibald_dandy_esquire 15 июля 2018 | 16:03
antiboh: " национальная забава -трахнуть перед дорогой и добавить на посошок"
и обоссаться в полёте, ломясь в сортир и избивая всех, кто стоит на пути
sagen 15 июля 2018 | 16:23
neon999: Считаем вместе. Отстранены шесть человек, включая восьмилетнего ребенка. А пьяных было пять. Видно, мама не пила?
russky77 15 июля 2018 | 15:38
Ну как-же так?! Это же наши люди! скрепоносцы! Летели посмотреть столицу нашей родины, показать детям кремль!
mystar 15 июля 2018 | 16:13
russky77: Ну как-же так?! Это же наши люди! скрепоносцы!
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Высадили из самолета. Та это ерунда.
Наберите в ютюбе Airplane fight breaks и наслаждаааайтесь. Таких скреп насмотритесь.))) В основном пиндосовских.
sm59 15 июля 2018 | 15:40
...... и капитан лайнера отказался лететь вместе с ними.
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Поэтому капитан полетел следующим рейсом. Руководство Авиалиний извинилось перед капитаном за доставленные неудобства.
murad_manapov 15 июля 2018 | 15:43
давно пора приучить синюшных, пасть раскрыл в пьяном виде - иди пешком.
kunst54 15 июля 2018 | 15:58
Забойнее для новостей радио было бы, если бы их высадили уже после того, как самолет поднялся в воздух.
neyexo 15 июля 2018 | 16:13
//капитан лайнера отказался лететь вместе с ними.//
не хочет- не надо
надо было высадить капитана
plantagenista 15 июля 2018 | 16:24
neyexo: А майора?
zorkin75 15 июля 2018 | 16:27
Срочно нужен Закон Госдуры Руисси о выбрасывании из самолётов дебоширов с высоты 10000 метров.Поступите как в Китае с расстрелами-скиньте хоть одного мудака и положение с бузотёрами резко улучшится.