Константин Хабенский попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Поводом для этого стала его недавняя поездка в Крым.

Российский актёр участвовал в фестивале Алые паруса в крымском Гурзуфе. Именно после этого Константин Хабенский оказался в так называемом «списке врагов народа Украины». Базу ведёт сайт «Миротворец», связанный с депутатом Верховной рады и в прошлом советником главы МВД Антоном Геращенко. На сайте «Миротворца» сказано, что Хабенский сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный Россией Крым. В последние годы актёр не был замечен в заявлениях по поводу принадлежности полуострова и политики России на Украине. Но в марте 2014 перед тем как полуостров вошёл в состав России в соцсети ВКонтакте на странице Хабенского появилась запись о его поддержке Украины и осуждении политики президента Путина. За что подвергся критике. Актёр вскоре удалил свои аккаунты из соцсетей. Но перед этим оставив такое сообщение: «Друзья остановитесь пока не поздно! Да, я за Украину и я не вижу тут ничего плохого!», — цитата по порталу newsru.com.

Это не первый случай, когда в базу врагов Украины попадают российские деятели искусства. В июне список пополнил Гоша Куценко, а прошлой осенью режиссер Федор Бондарчук.