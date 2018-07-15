Константин Хабенский попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Поводом для этого стала его недавняя поездка в Крым.
Российский актёр участвовал в фестивале Алые паруса в крымском Гурзуфе. Именно после этого Константин Хабенский оказался в так называемом «списке врагов народа Украины». Базу ведёт сайт «Миротворец», связанный с депутатом Верховной рады и в прошлом советником главы МВД Антоном Геращенко. На сайте «Миротворца» сказано, что Хабенский сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный Россией Крым. В последние годы актёр не был замечен в заявлениях по поводу принадлежности полуострова и политики России на Украине. Но в марте 2014 перед тем как полуостров вошёл в состав России в соцсети ВКонтакте на странице Хабенского появилась запись о его поддержке Украины и осуждении политики президента Путина. За что подвергся критике. Актёр вскоре удалил свои аккаунты из соцсетей. Но перед этим оставив такое сообщение: «Друзья остановитесь пока не поздно! Да, я за Украину и я не вижу тут ничего плохого!», — цитата по порталу newsru.com.
Это не первый случай, когда в базу врагов Украины попадают российские деятели искусства. В июне список пополнил Гоша Куценко, а прошлой осенью режиссер Федор Бондарчук.
Комментарии29
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johnbmw Евгений Большаков 15 июля 2018 | 15:14
я - Поддерживаю такое действие ...
... хоть мне Хабенский нравится и как человек, и как актёр ... да и как общественный деятель ...
danko_viola 15 июля 2018 | 15:19
johnbmw: еще .... Бы головкА .... не Поддержала. ... скоро тебя Занесут .... хоклотролль .... ты Наш.
mayk01_18 15 июля 2018 | 15:31
danko_viola: само ты хохлотролль-Виола , у тя даже фамилия хохляцкая : ДанкО!!!!
romashka__ 15 июля 2018 | 15:26
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Друг Хабенского - Пореченков.
johnbmw Евгений Большаков 15 июля 2018 | 15:31
romashka__: ... у него всего Один "друг"? он Вам сам его другом назвал???
mayk01_18 15 июля 2018 | 15:28
johnbmw: За его юдофобнутый, позорный и лживый истрически, фильм " Сабибор-Хабенского нужно навечно внести в список: " заслуженные" мировые
антисемиты...
Опозорился не весь мир...Как у него в еврейский лагерь смерти неевреи попали-которые евреев " пархатыми" называли и оказывается и организовали там -восстание,этого костик никому и никогда обьяснить не сможет...
sscull 15 июля 2018 | 15:32
mayk01_18: Как будто, ты его смотрел, убогий...
Прочитал рецензию какого-нибудь чмошника...
johnbmw Евгений Большаков 15 июля 2018 | 15:33
mayk01_18: смотрел фильм ... ничего названного Вами не заметил ... полагаете он в Источниках совсем не копался???
mayk01_18 15 июля 2018 | 15:55
johnbmw: Многие факты перевраны ,а эту фразу сказанную Печерскому ,Вы не запомнили что сказал Александру Печерскому Борис Цыбульский, который в еврейском лагере смерти и совсем не еврей(такого просто быть не могло:" Пархатые, уйдем без них.Я эту
провоооку зубами перегрызу"
И таких лживых ляпов немало...Поделка а не фильм о " Холокосте"
kamen_12 15 июля 2018 | 15:29
Хабенский гениалем в фильме "Свои", как и сам фильм. Хохлы муда.и.
pontifig 15 июля 2018 | 16:15
kamen_12: фашик .на что надеешься ?
zorkin75 15 июля 2018 | 15:31
Жалко что он не был пассажиром того самого ТУ-154,что наебнул...ся в Сочи .Пособникам оккупантов и террористов-всеобощий позор!
kamen_12 15 июля 2018 | 15:33
zorkin75: Жалко у пчёлки. Вас хохлоголовокострблевых видимо только могила исправит.
sscull 15 июля 2018 | 15:36
zorkin75: Жалко, что тебя в АТО не утилизировали.
odobryam_s 15 июля 2018 | 16:00
sscull: Куда там! Такие сыкуны только в сети способны гадить! Какая там АТО.... Да и эта АТО сама по себе ничто иное, как карательная операция по уничтожению мирных жителей!
zorkin75 15 июля 2018 | 16:04
sscull: Жаль,что так говоришь.Хоть я и гражданин руоссии по паспорту,ментально я украинец,часто бываю в ВСУ с боевой миссией,предпочитаю калибр 12,7,хоть это и некомфортно-отдача сильная,зато бошки и др конечности "освободителей Славянска" отлетают напрочь и какая то дура мать из какого то россиянского Задрищенска получит своего сына в консервной банке в собственном соку,чему я буду очень рад .Вам и вашим внукам,оккупанты,ещё предстоит ответить за вашу беззаветную любовь к нацфюреру кошельком.
odobryam_s 15 июля 2018 | 16:07
zorkin75: Ну готовься к суду, мерзавец! Хотя ты врешь, конечно, ветеран диванных войск!
zorkin75 15 июля 2018 | 16:16
odobryam_s: Главное,не лезь в квартиру к своему соседу с предложением,какие обои ему клеить.А то так между рог получишь,если нарвёшься на неинтеллигентного.
odobryam_s 15 июля 2018 | 16:15
zorkin75: На "ДВАДЦАТКУ" НАГОВОРИЛ, ПОГАНЕЦ! о-О-О-ЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО "КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ" НЕ ОСТАВЯТ ТВОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ТЯГЧАЙШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИИ БЕЗ ВНИМАНИЯ!
zorkin75 15 июля 2018 | 16:36
odobryam_s: Так как насчёт чужой квартиры с твоими обоями?Ответ так и не последовал.Свинорусы выступают в своём стиле-полная отказка отвечать на неприятные для них вопросы.
sscull 15 июля 2018 | 16:18
zorkin75: Когда тебя найдут, почему то уверен, что ты окажешься прыщавым малолетним поклонником навального. Будешь размазывать сопли по щекам и кричать про кровавую гэбню.
babich174 15 июля 2018 | 15:43
Сортировка на вшивость продолжается.
murad_manapov 15 июля 2018 | 15:45
лицедей. сколько ролей его видел - везде он переигрывал. вот и сейчас облажался.
xutinpuy 15 июля 2018 | 15:55
Говноартист говносериалов с мерзкой, отталкивающей рожей.
А в это время молодые таланты из-за таких как он не могут никуда пробиться - везде жопы хабенских.
sscull 15 июля 2018 | 16:20
xutinpuy: Жопы Ефремовых, Ахеджаковых...
odobryam_s 15 июля 2018 | 15:57
А какое дело укропапуасам, кто и куда ездит по России? Оборзели в конец!
bono747 15 июля 2018 | 16:04
Крым это Россия. Рогуляку на гиляку
jamba 15 июля 2018 | 16:25
База это хорошо! Если путевый директор, то можно хорошо отъестся на базе и отоспаться! Главное, чтобы вокруг тишина и покой, и чтоб никто не орал. Помню, в 96-м, занесло нас на базу "Птичье гнездо". Так просто ужас, директор в запое, в столовке мухи косяками, и какой то пьяный до синевы мужик в грязной майке, ходит по территории и выкрикивает какую то Валю. Просит ее вернуться, не прятаться; а, если не вернется, то он ее убьет;)))))))))))))))))))))))))))))
fresh_breeze 15 июля 2018 | 16:41
Интернет-приблуда Антона Геращенко ещё одного россиянина назвала "редиской"? Такая метка лично для меня означает одно: достойный человек.