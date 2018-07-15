У активистов на границе с Финляндией отобрали плакаты с надписями «Спасите Сенцова» и «Свободу политзаключенным»
У активистов на границе с Финляндией отобрали плакаты с надписями «Спасите Олега Сенцова» и «Свободу политзаключенным». Баннеры планировалось развернуть в Хельсинки, где завтра пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Это сообщил «Эху» координатор движения «Открытая Россия» Алексей Прянишников.
По словам одной из активисток, у пограничников был список, по которому они задерживали людей.
Комментарии19
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danko_viola 15 июля 2018 | 15:16
Спасите Надежду Савченко.
haldey 15 июля 2018 | 15:20
danko_viola: Спросит ли Трамп про этого пи...? А Обама бы спросил... Понимание Трампа выше.
romashka__ 15 июля 2018 | 15:24
Плакаты написать легко! Но то, что именно эти плакаты были изъяты, знак. Надеюсь, что в Финляндии появятся плакаты с таким и другим содержанием.
alehan15274 15 июля 2018 | 15:32
Сенцов хотел памятник говно ленину поджечь ??? Ну террорист! бин ладен вылитый...освободите уже человека, пидоры путирашинские!
olegleon 15 июля 2018 | 15:43
alehan15274: Савченко уже освободили, так её снова в тюрьму посадили.
так что пусть сидит. хотя бы ещё 3 часа. а потом Вы расскажете, как его освободят до начала ЧМ, до вылета сборной России, до конца ЧМ.
alehan15274 15 июля 2018 | 15:47
olegleon: по прежнему уверен, что освободят причем скоро! Даже для рашки это тупо держать его в тюрьме.
olegleon 15 июля 2018 | 15:59
alehan15274: нет, ты был уверен, что освободят до ЧМ. начал потом пари предлагать. но я не принимаю пари, если человек заведомо ошибается из-за неадекватного восприятия действительности.
но я с тобой согласен, что в ближайшие 18 лет его точно освободят
haldey 15 июля 2018 | 15:44
alehan15274: Хамишь, значит слабак, а это главное))) Поджечь памятник))) Смешно))) Ленину памятники как раз из папье-маше ставили))) У тебя в голове опилки быстрее загорятся))) И поджигать не надо, уже накалился выше меры)))
alehan15274 15 июля 2018 | 15:49
haldey: чего проблеял то? Подлечись, приЖопинский:)))
cattt 15 июля 2018 | 16:35
haldey: Памятники картавому бандиту надо сносить повсеместно и не придирайся
sir_sar 15 июля 2018 | 16:07
alehan15274: Сенцов убежденный нацист. Партийный. Он хотел взорвать Вечный огонь 9 мая, что как бы говорит о его убеждениях и морали. Но дело даже не в этом. Он осужден как террорист, за попытку устроить теракт в общественном месте. Что могло привести к массовому убийству.
В Америке ему бы дали лет 30 за это. В Англии, парню дали 15 лет, лишь за попытку сымитировать теракт, даже несмотря на то, что он болен синдромом Асбергера. В Израиле его бы прикончили при задержании, без суда и следствия.
cattt 15 июля 2018 | 16:38
sir_sar: Вечный огонь можно отремонтировать, а 20 лет тюрьмы, за железяку, дают только бандиты из ОПГ "Озеро"
koshkaedu 15 июля 2018 | 15:34
haldey: //А Обама бы спросил... //
И Марадона бы спросил ..
ivfn 15 июля 2018 | 15:57
danko_viola:
Кстати она бесрочную голодовку объявила. ЕЕ под домашний арест не выпустили.
serg4422 15 июля 2018 | 15:30
плакатики забрали,а расстрелять,к сожалению,забыли.
pontifig 15 июля 2018 | 15:46
serg4422: не подлизывайся. Тебя все равно сгноят чекисты
serg4422 15 июля 2018 | 15:59
pontifig: чекисты наша гордость.
murad_manapov 15 июля 2018 | 15:36
чернила и бумагу можно купить в финляндии, с каких пор печатную продукцию везут туда из россии. всегда было наоборот
ivfn 15 июля 2018 | 16:00
murad_manapov:
Иначе их не задержали бы. Расчет был на арест.