У активистов на границе с Финляндией отобрали плакаты с надписями «Спасите Сенцова» и  «Свободу политзаключенным»

У активистов на границе с Финляндией отобрали плакаты с надписями «Спасите Олега Сенцова» и «Свободу политзаключенным». Баннеры планировалось развернуть в Хельсинки, где завтра пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Это сообщил «Эху» координатор движения «Открытая Россия» Алексей Прянишников.

По словам одной из активисток, у пограничников был список, по которому они задерживали людей.