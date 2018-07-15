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Эксклюзив Эха 15:01, 15 июля 2018

В СИЗО резко ухудшилось состояние здоровья 18-летней Анны Павликовой, фигурантки дела организации «Новое величие»

Тюремные медики сказали девушке, что она не сможет иметь детей, – сообщила «Новой газете» ее мать.

Анна Павликова подозревается в экстремизме. Адвокаты других фигурантов утверждают, что организация «Новое величие» существовала только в чате Телеграма, и  что ее устав с призывами к смене власти в России был написан агентом ФСБ.

Анна Павликова имеет все основания для перевода из СИЗО под домашний арест, но суд регулярно отказывается в  изменении меры пресечения, — сказала «Эху» ее адвокат Ольга Карлова. Она добавила, что перевод под домашний арест позволил бы  начать правильное лечение.

Комментарии

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ivfn 15 июля 2018 | 15:19

"Новое величие" это наследие мальцевской "Артподготовки"Попали робятки крепко.
//перевод под домашний арест позволил бы начать правильное лечение.//
Чтобы дети были мужчинка нужен.

patrikk_1 15 июля 2018 | 15:22

В СИЗО резко ухудшилось состояние здоровья 18-летней Анны Павликовой, фигурантки дела организации «Новое величие»...

Тюрьма не курорт - помни об этом всяк террорист-революционер.

cattt 15 июля 2018 | 15:25

Онанизмом занимается гебня, сама создает "преступников", сама сажает.

mystar 15 июля 2018 | 15:30

cattt: сама создает "преступников", сама сажает.
________________________________________
Вспомните Ярошенко. Что плохого перенимать опыт у спецслужб счастливых демократичных стран.

chichanik 15 июля 2018 | 16:21

mystar: Очень типично ...
А бревна в глазу не замечаешь ?
Американцы арестовали чужого, а Россия, как всегда, бьёт по своим.

xxxapek 15 июля 2018 | 15:37

patrikk_1:

Ты, надеюсь, ещё вспомнишь эти слова, лёжа у параши.

kremlefurer 15 июля 2018 | 15:40

xxxapek: оно уже помнит, близ ботинок пригожина

patrikk_1 15 июля 2018 | 15:45

xxxapek:

Не, прикинь такую картину, я, как ты выражаешься, у параши, а вся эта поджидованная шушера, "юлианы", "данки", "юлианы", "херы"... в козырных фраерах?! Вот умора.

xxxapek 15 июля 2018 | 15:54

patrikk_1:

Твой фюрер и его министры вообще без фени ни одного предложения закончить не могут, а здесь речь о тюрьме.

patrikk_1 15 июля 2018 | 16:12

xxxapek:

Я к тому что хоть на свободе, хоть в тюрьме, ты и такие как ты - вы мои сучки.

xxxapek 15 июля 2018 | 16:26

patrikk_1:

Ты, во-первых, живёшь в России, во-вторых - умом и образованием не блещешь, то есть люмпен. Для ментов такие, как ты - подножный корм, материал для производства палок.
То, что ты сейчас на свободе - временное недоразумение.
И потому, что умом не блещешь, а заткнуться не можешь, в тюрьме тебе будет плохо.
Кстати, запомни, прогодится: фраер по определению не может быть козырным, не та масть.

patrikk_1 15 июля 2018 | 16:35

xxxapek:

Не веришь что я бы тебя поставил на колени и провёл хреном по губам, если бы поймал где-нибудь в подворотне?

kunst54 15 июля 2018 | 15:54

patrikk_1:
Сука ты поганая, мерзвец!

clandestino 15 июля 2018 | 16:05

patrikk_1: Придёт время и ты подавишься этими словами. Скринь.

polikarpich 15 июля 2018 | 16:09

clandestino: В принципе, можно и сейчас даже попробовать. За его постоянное разжигание юдофобии и пропаганду нетрадиционных отношений.

mystar 15 июля 2018 | 15:28

Не знаю что там у адвокатов в голове но вот Новое Величие в VK.
https://vk.com/novepub
Почитайте. Там хомки матом Путина кроют а потом орут что в России свободы слова нет.

cattt 15 июля 2018 | 16:23

mystar: Там хомки матом Путина кроют==============================
Молодежь горячая, а что кроют, так за дело, что он для них сделал?
Селигеры -артеки, это только для подонков.

chichanik 15 июля 2018 | 16:32

mystar: Если свободой слова называть положение, когда за какое-то действие вяжут не всех, а каждого 10-го, ... 100-го ... 1000-го, то пошла такая свобода на.
В Риме это называлось "децимация" ...

ugiazov 15 июля 2018 | 15:29

А властям обязательно надо угробить здоровье девушки. Или её до смерти уморят.

servelat 15 июля 2018 | 15:32

ugiazov: В этой организации одна пьянь, рвань да обдолбыши. Потом ещё хватает совести заявлять, что тюрьма подорвала здоровье.

olegfst 15 июля 2018 | 15:40

servelat: А путиноиды это вообще нелюди, даже интересно, кто это тупое дегенератье рожает? Такие уроды рождаются лишь после 5-летнего принятия "крокодила"

pontifig 15 июля 2018 | 16:00

servelat: а представь ,что завтра тебе перестанут платить за твои услуги. И куда ?

ivfn 15 июля 2018 | 15:46

ugiazov:
Какие нахрен власти. Адвокатам задача вытащить эту революционерку любым способом. Какие нахрен дети. Ее арестовали еще малолеткой.

gwon 15 июля 2018 | 15:34

Разве призыв к смене власти это экстремизм? Если человеку не нравится эта власть, то он не может об этом заявить что-ли? Бред какой-то. Вон Америка сплошь и рядом говорит, что Трампа надо заменить и ничего особенного в этом не усматривают.

kaplan911 15 июля 2018 | 15:57

gwon:
Рашке до Америки как до Луны......пешком!!!

pontifig 15 июля 2018 | 16:02

gwon: ну ты загнул. Скажи ещё,что власть не должна обворовывать население

polikarpich 15 июля 2018 | 16:13

gwon: mag_1: А вот здесь почему-то усматривают.

m_doc 15 июля 2018 | 15:36

Что значит "резко ухудшилось"? Якобы не может иметь детей... А до "резкого ухудшения" имела?:)

chichanik 15 июля 2018 | 16:27

m_doc: Это значит, что барышню надо срочно показать хорошему врачу-гинекологу ... а ещё пора массово подавать в суды на вертухаев требовать возмещение ущерба здоровью.

shalunok 15 июля 2018 | 15:40

В РФ нет необходимости вводить смертную казнь - достаточно соответствующего содержания в местах заключения.

starik 15 июля 2018 | 15:40

То есть всех, кто сегодня за смену власти в стране - бросают в СИЗО?

(комментарий скрыт)

zorkin75 15 июля 2018 | 15:44

Вот придурок на "буханке" начинённой баллонами с газом пол-года назад въехал в двери кинотеатра.!100% -теракт,все улики налицо.А когда последний раз вы слышали об этом реальном террористе?А школьницу за мнимый теракт терзают внутренние органы (толстая кишка и газы в органах?).У них дети ведь тоже есть,а расчёт на время никакой-это может случиться завтра,когда вашу дочь будут таскать за косы,а сына-делать нетрадиционалом за то,что их мама с папой в 2018 оказались сволочами.

pontifig 15 июля 2018 | 15:50

зато чимпиманат

kaplan911 15 июля 2018 | 15:55

Душегубы в погонах....нах.....нах.

clandestino 15 июля 2018 | 15:58

У суда, вероятно, есть основания полагать, что девчонка будет оказывать давление на следствие. В суде заседают очень... специальные люди.

rash 15 июля 2018 | 16:00

Воровская власть бесчеловечна по определению, а её подпевалы (и здесь в том числе) вообще мерзость.

mag_1 15 июля 2018 | 16:04

Позорище! бандюков и воров отпускают, а с девчушками и малолетками борются! И это Росговардия?

abuvgrobu 15 июля 2018 | 16:31

Анна Павликова имеет все основания для перевода из СИЗО под домашний арест, но суд регулярно отказывается в изменении меры пресечения.
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Вот для того и все эти страшилки, стенания и взвизгивания.. А вот хер ей по всей рыле - веди себя прилично, не занимайся черти чем вот и сиди себе на здоровье дома, и облечись там хоть правильно, хоть не очень..

piter_ug 15 июля 2018 | 16:34

Новых упырей мёдом не корми, дай замучать кого-нибудь.

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