В СИЗО резко ухудшилось состояние здоровья 18-летней Анны Павликовой, фигурантки дела организации «Новое величие»...

Тюремные медики сказали девушке, что она не сможет иметь детей, – сообщила «Новой газете» ее мать.

Анна Павликова подозревается в экстремизме. Адвокаты других фигурантов утверждают, что организация «Новое величие» существовала только в чате Телеграма, и что ее устав с призывами к смене власти в России был написан агентом ФСБ.

Анна Павликова имеет все основания для перевода из СИЗО под домашний арест, но суд регулярно отказывается в изменении меры пресечения, — сказала «Эху» ее адвокат Ольга Карлова. Она добавила, что перевод под домашний арест позволил бы начать правильное лечение.