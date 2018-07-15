В СИЗО резко ухудшилось состояние здоровья 18-летней Анны Павликовой, фигурантки дела организации «Новое величие»
Тюремные медики сказали девушке, что она не сможет иметь детей, – сообщила «Новой газете» ее мать.
Анна Павликова подозревается в экстремизме. Адвокаты других фигурантов утверждают, что организация «Новое величие» существовала только в чате Телеграма, и что ее устав с призывами к смене власти в России был написан агентом ФСБ.
Анна Павликова имеет все основания для перевода из СИЗО под домашний арест, но суд регулярно отказывается в изменении меры пресечения, — сказала «Эху» ее адвокат Ольга Карлова. Она добавила, что перевод под домашний арест позволил бы начать правильное лечение.
Комментарии39
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ivfn 15 июля 2018 | 15:19
"Новое величие" это наследие мальцевской "Артподготовки"Попали робятки крепко.
//перевод под домашний арест позволил бы начать правильное лечение.//
Чтобы дети были мужчинка нужен.
patrikk_1 15 июля 2018 | 15:22
В СИЗО резко ухудшилось состояние здоровья 18-летней Анны Павликовой, фигурантки дела организации «Новое величие»...
Тюрьма не курорт - помни об этом всяк террорист-революционер.
cattt 15 июля 2018 | 15:25
Онанизмом занимается гебня, сама создает "преступников", сама сажает.
mystar 15 июля 2018 | 15:30
cattt: сама создает "преступников", сама сажает.
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Вспомните Ярошенко. Что плохого перенимать опыт у спецслужб счастливых демократичных стран.
chichanik 15 июля 2018 | 16:21
mystar: Очень типично ...
А бревна в глазу не замечаешь ?
Американцы арестовали чужого, а Россия, как всегда, бьёт по своим.
xxxapek 15 июля 2018 | 15:37
patrikk_1:
Ты, надеюсь, ещё вспомнишь эти слова, лёжа у параши.
kremlefurer 15 июля 2018 | 15:40
xxxapek: оно уже помнит, близ ботинок пригожина
patrikk_1 15 июля 2018 | 15:45
xxxapek:
Не, прикинь такую картину, я, как ты выражаешься, у параши, а вся эта поджидованная шушера, "юлианы", "данки", "юлианы", "херы"... в козырных фраерах?! Вот умора.
xxxapek 15 июля 2018 | 15:54
patrikk_1:
Твой фюрер и его министры вообще без фени ни одного предложения закончить не могут, а здесь речь о тюрьме.
patrikk_1 15 июля 2018 | 16:12
xxxapek:
Я к тому что хоть на свободе, хоть в тюрьме, ты и такие как ты - вы мои сучки.
xxxapek 15 июля 2018 | 16:26
patrikk_1:
Ты, во-первых, живёшь в России, во-вторых - умом и образованием не блещешь, то есть люмпен. Для ментов такие, как ты - подножный корм, материал для производства палок.
То, что ты сейчас на свободе - временное недоразумение.
И потому, что умом не блещешь, а заткнуться не можешь, в тюрьме тебе будет плохо.
Кстати, запомни, прогодится: фраер по определению не может быть козырным, не та масть.
patrikk_1 15 июля 2018 | 16:35
xxxapek:
Не веришь что я бы тебя поставил на колени и провёл хреном по губам, если бы поймал где-нибудь в подворотне?
kunst54 15 июля 2018 | 15:54
patrikk_1:
Сука ты поганая, мерзвец!
clandestino 15 июля 2018 | 16:05
patrikk_1: Придёт время и ты подавишься этими словами. Скринь.
polikarpich 15 июля 2018 | 16:09
clandestino: В принципе, можно и сейчас даже попробовать. За его постоянное разжигание юдофобии и пропаганду нетрадиционных отношений.
mystar 15 июля 2018 | 15:28
Не знаю что там у адвокатов в голове но вот Новое Величие в VK.
https://vk.com/novepub
Почитайте. Там хомки матом Путина кроют а потом орут что в России свободы слова нет.
cattt 15 июля 2018 | 16:23
mystar: Там хомки матом Путина кроют==============================
Молодежь горячая, а что кроют, так за дело, что он для них сделал?
Селигеры -артеки, это только для подонков.
chichanik 15 июля 2018 | 16:32
mystar: Если свободой слова называть положение, когда за какое-то действие вяжут не всех, а каждого 10-го, ... 100-го ... 1000-го, то пошла такая свобода на.
В Риме это называлось "децимация" ...
ugiazov 15 июля 2018 | 15:29
А властям обязательно надо угробить здоровье девушки. Или её до смерти уморят.
servelat 15 июля 2018 | 15:32
ugiazov: В этой организации одна пьянь, рвань да обдолбыши. Потом ещё хватает совести заявлять, что тюрьма подорвала здоровье.
olegfst 15 июля 2018 | 15:40
servelat: А путиноиды это вообще нелюди, даже интересно, кто это тупое дегенератье рожает? Такие уроды рождаются лишь после 5-летнего принятия "крокодила"
pontifig 15 июля 2018 | 16:00
servelat: а представь ,что завтра тебе перестанут платить за твои услуги. И куда ?
ivfn 15 июля 2018 | 15:46
ugiazov:
Какие нахрен власти. Адвокатам задача вытащить эту революционерку любым способом. Какие нахрен дети. Ее арестовали еще малолеткой.
gwon 15 июля 2018 | 15:34
Разве призыв к смене власти это экстремизм? Если человеку не нравится эта власть, то он не может об этом заявить что-ли? Бред какой-то. Вон Америка сплошь и рядом говорит, что Трампа надо заменить и ничего особенного в этом не усматривают.
kaplan911 15 июля 2018 | 15:57
gwon:
Рашке до Америки как до Луны......пешком!!!
pontifig 15 июля 2018 | 16:02
gwon: ну ты загнул. Скажи ещё,что власть не должна обворовывать население
polikarpich 15 июля 2018 | 16:13
gwon: mag_1: А вот здесь почему-то усматривают.
m_doc 15 июля 2018 | 15:36
Что значит "резко ухудшилось"? Якобы не может иметь детей... А до "резкого ухудшения" имела?:)
chichanik 15 июля 2018 | 16:27
m_doc: Это значит, что барышню надо срочно показать хорошему врачу-гинекологу ... а ещё пора массово подавать в суды на вертухаев требовать возмещение ущерба здоровью.
shalunok 15 июля 2018 | 15:40
В РФ нет необходимости вводить смертную казнь - достаточно соответствующего содержания в местах заключения.
starik 15 июля 2018 | 15:40
То есть всех, кто сегодня за смену власти в стране - бросают в СИЗО?
zorkin75 15 июля 2018 | 15:44
Вот придурок на "буханке" начинённой баллонами с газом пол-года назад въехал в двери кинотеатра.!100% -теракт,все улики налицо.А когда последний раз вы слышали об этом реальном террористе?А школьницу за мнимый теракт терзают внутренние органы (толстая кишка и газы в органах?).У них дети ведь тоже есть,а расчёт на время никакой-это может случиться завтра,когда вашу дочь будут таскать за косы,а сына-делать нетрадиционалом за то,что их мама с папой в 2018 оказались сволочами.
pontifig 15 июля 2018 | 15:50
зато чимпиманат
kaplan911 15 июля 2018 | 15:55
Душегубы в погонах....нах.....нах.
clandestino 15 июля 2018 | 15:58
У суда, вероятно, есть основания полагать, что девчонка будет оказывать давление на следствие. В суде заседают очень... специальные люди.
rash 15 июля 2018 | 16:00
Воровская власть бесчеловечна по определению, а её подпевалы (и здесь в том числе) вообще мерзость.
mag_1 15 июля 2018 | 16:04
Позорище! бандюков и воров отпускают, а с девчушками и малолетками борются! И это Росговардия?
abuvgrobu 15 июля 2018 | 16:31
Анна Павликова имеет все основания для перевода из СИЗО под домашний арест, но суд регулярно отказывается в изменении меры пресечения.
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Вот для того и все эти страшилки, стенания и взвизгивания.. А вот хер ей по всей рыле - веди себя прилично, не занимайся черти чем вот и сиди себе на здоровье дома, и облечись там хоть правильно, хоть не очень..
piter_ug 15 июля 2018 | 16:34
Новых упырей мёдом не корми, дай замучать кого-нибудь.