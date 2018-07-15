Сборные Хорватии и Франции сыграют сегодня в финале Чемпионата мира по футболу
Как сообщает издание, главного тренера сборной России по футболу просили прокомментировать предположения о том, что его подопечные могли употреблять запрещенные препараты.
«России не интересно, что вы думаете. Мой принцип такой: цели могут быть достигнуты лишь законными средствами», – заявил Черчесов и, как сообщается, вскоре пошел к выходу. Но потом вернулся и согласился продолжить интервью, если его будут спрашивать только о работе со сборной.
Комментарии11
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sandro_007 15 июля 2018 | 14:36
Ну как не стыдно так путать? За такие ляпы в приличной редакции увольняют.
antiboh 15 июля 2018 | 14:37
А чо завтра уже четвертьфиналы?
ivfn 15 июля 2018 | 14:44
sandro_007:
Офицерова поминают видимо.
alehan15274 15 июля 2018 | 15:06
Хотелось бы чтоб тут магия была , а разоблачений не было как в сочи. А то медалей наворовали, а потом выяснилось, что раша ссала по чужим пробирки вместе с нац лидером:((( нехорошо...
А черчесов похоже раздулся от гордости...плохой признак. При всем уважении к сборной России на этом ЧМ, а чего они собственно выиграли? Пока ничего...работать надо, куярить...:)))
tcheslav 15 июля 2018 | 14:43
Сегодня финал Россия и Саудовская Аравия !
sscull 15 июля 2018 | 14:44
Нашатырь, млять, допинг. Тупые идиоты, что редакторы Эха, что журналисты.
volkov_25 15 июля 2018 | 14:45
интересные расклады. Это царь так распорядился видать.
denny_spb 15 июля 2018 | 14:47
Похмеляться надо, ребята!
molchun 15 июля 2018 | 14:48
Зазеркалье Эха. Мечты о параллельном мире, где все мечты их сбылись.
greeg1 15 июля 2018 | 14:54
Похоже вовины мечты сбываются.
gvzdk 15 июля 2018 | 14:54
Постоянно об этом говорю - ну не нужно Эху совсем писать про спорт. Вы это не умеете - отсюда и ляпы такие....