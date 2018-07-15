В новой конституции Кубы появятся пункты о рыночной экономике и частной собственности
При этом в документе останутся положения о главенстве Коммунистической партии в жизни общества. Об этом сообщает официальная газета кубинской Компартии «Гранма».
Отмечается, что новая конституция введет разделение в стране постов президента и главы правительства. Избирать президента будут депутаты парламента. Через неделю проект новой конституции представят на рассмотрение национальному собранию.
Комментарии6
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stebinmaku 15 июля 2018 | 14:39
"Появятся, и растворятся снова.."
vaka257 15 июля 2018 | 14:45
Компартия и частная собственность вещи не совместимые.
mystar 15 июля 2018 | 15:10
vaka257: А Китай Вы уже уничтожили?
volkov_25 15 июля 2018 | 14:48
карточек на продукты добавят видать.
ugiazov 15 июля 2018 | 14:49
Выгнать всю правящую верхушку.
max3446 15 июля 2018 | 15:10
Президент США Дональд Трамп в разговорах с президентом Европейского совета Дональдом Туском не скрывал, что испытывает немного энтузиазма по отношению к Украине и в большей степени понимает шаги Москвы на пути решения украинской проблемы.
Катастрофическое для украинских властей признание Туск сделал в эфире программы Fakty po faktach на польском канале TVN24.
«В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что имеет меньшие восторги относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия в Украине», — заявил Туск.
Вот так вот, надо полагать дни киевской хунты сочтены