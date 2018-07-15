Путин сказал, что будет ждать от сборной России по футболу на следующем Чемпионате мира еще больших результатов
Владимир Путин сказал, что будет ждать от сборной России по футболу на следующем Чемпионате мира еще больших результатов. Президент России сказал об этом на встрече с эмиром Катара. Они участвовали в церемонии передачи полномочий на проведение Чемпионата мира.
Путин сказал, что его смутили слова эмира о том, что сборная Катара может превзойти россиян по результатам.
Напомню, — команда России впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.
Комментарии32
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luger_max_otto 15 июля 2018 | 14:35
Вот что кокс из Аргентины делает с чекистами!
romashka__ 15 июля 2018 | 14:37
Он что-нибудь сказал о Сенцове???
Или прошение о помилование всё еще в пути???
odobryam_s 15 июля 2018 | 14:39
romashka__: Не переживай, не загнется твой симулянт! тебя еще переживет. Лучше судьбой еще одной профессиональной "голодальщицы" поинтересуйся, ей-то в укротюряге никто ни соков. ни бульонов, ни витаминов не даст!
honduras_na_colime 15 июля 2018 | 15:11
// Путин сказал, что будет ждать от сборной России по футболу на следующем Чемпионате мира еще больших результатов //
Это возможно при одном условии: следующий мандиаль будет проводиться в пределах Чечни.
grossalexis072018 15 июля 2018 | 14:45
romashka__: Сенцову не нужно помилование !!! Самому Сенцову нужно совсем другое - свобода для остальных .
ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 14:48
grossalexis072018: Абсолютно похер на то что нужно этому персонажу ,пусть очко драит зубной щеткой тщательнее ,а то жрать будет из грязной параши !)
grossalexis072018 15 июля 2018 | 14:56
ukraina_biomusor: А мне на тебя абсолютно по хер ;)) Так исторически сложилось - похер что твои родаки стояли в очереди за сральной бумагой и синюшной курицей, по херу что ты лимита голимая ;)) Вот пока ты не влез - мне было и есть по херу, что ты тут кропаешь за жалкие гроши :)) Так что семени на кривых ножках -НАХ и шибче ;))
plidurok Андрей Филимонов 15 июля 2018 | 15:02
ukraina_biomusor: Это вы о президенте?
romashka__ 15 июля 2018 | 14:50
Олег Сенцов нужен живой, здоровый и на свободе.
Уж очень подло с ним расправилась братская Россия.
odobryam_s 15 июля 2018 | 14:56
romashka__: Ты из той же террористической группировки, что ли? Тогда прячься, недолго тебе осталось на свободе гулять!
parasuk_ 15 июля 2018 | 15:05
romashka__: Не а. И про то, что раньше сообщников навального тихо сливали на зону, а теперь они неожиданно начали умирать, тоже ничего не сказал :)
vezdehod 15 июля 2018 | 14:37
Ага...Вначале нужно пройти отбор - это повезло, что Чемпионат был в России и ей отбираться не пришлось.
antiboh 15 июля 2018 | 14:40
vezdehod: Есессено. К тому же через четыре года от этой возрастной команды мало что останется.Ну если пару бразильцев ещё прикупят и повезёт с отбором,то всё возможно в этом мире.
vlabumur 15 июля 2018 | 14:48
antiboh: всё возможно в этом мире
+++++++++++++++++++
Но очень и очень маловероятны наши успехи в футболе.
kremlefurer 15 июля 2018 | 15:03
Не надеяться надо, а коньки свои ботексные отбрасывать.
zorkin75 15 июля 2018 | 15:07
luger_max_otto: Кокс из Аргентины пошёл не чекистам (там они между собой ширяются более эффективными дрэгами),а на подпитку россиянских пилотов,которые наваливаются на крылья чужих самолётов и нарушают чужое пространство.
alehan15274 15 июля 2018 | 15:09
сказал, что его смутили слова эмира о том, что сборная Катара может превзойти россиян по результатам.
//////////
Конечно, у катара больше денег!
gregor 15 июля 2018 | 14:41
Теперь уже надо будет проходить отбор ..... а это почти приговор .
volkov_25 15 июля 2018 | 14:43
Он про отбор то не знает. дзюдоист.
greeg1 15 июля 2018 | 14:44
Вован. Всё будет так, как ты захочешь. Госдума уже единогласно проголосовала за исполнение твоего пожелания.
vladimirgornitsky 15 июля 2018 | 14:46
Конечно, сборная Катара может превзойти результат россиян. Катар сможет на это дело гораздо больше денег выложить. Про формирование группы, в которой Катару будет выход практически обеспечен, как России на домашнем чемпионате, я и не говорю. Но Россия смогла только Фернандеса купить в свои граждане к чемпионату (то есть закупили еще пару граждан, но они оказались не того уровня), а у Катара хватит денег на полный состав. Так что вполне могут превзойти...
grossalexis072018 15 июля 2018 | 14:48
Да легко Катар дойдет до четверть-финала - остальные просто сварятся на этой жаре ;)) А вот дровосекам ндо еще пройти отборочный цикл в полном объеме, да еще не угодить в группу смерти :))
Чего гадать про четыре года - через два Чемпионат Европы, да и Еврокубки не отменяли пока ;))
grossalexis072018 15 июля 2018 | 14:58
grossalexis072018: Не надо много денег -достаточно вентиляцию поля во время игр с участием Катара немножечко приубавить ;))
molchun 15 июля 2018 | 14:51
Надеется жить вечно? Теперь не скоро мы выйдем в финальную часть.
max3446 15 июля 2018 | 14:52
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поблагодарила россиян на русском языке во время перелета в Москву на финал ЧМ-2018 Хорватия — Франция, сообщила РИА Новости администрация главы государства.
«Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева.
Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия!» — говорится в присланном агентству видеообращении президента Хорватии из салона самолета.
Товарищи заметили кое что в словах лидера Хорватии? Нет нацистского приветствия сала урине. А на образовании 404 (некогда Украина) после слов одного игрока этой команды, от которых он уже отказался, центральные улицы в цвета Хорватии украшают, а депутаты вещают что это сборная каклостана сегодня в финале играть будет )) Даже фейковый ролик смонтировали что на матче Хорватия Англия про сало крицали, наложив на видео звуковую дорожку с матча Урия Белоруссия. И главное депутаты и сми образования 404 это схавали ))
grossalexis072018 15 июля 2018 | 15:05
max3446: Кутенок - ты заметил она обращалась к болельщикам, а не к таким уделкам как ты ;)) Это ж только вы иопанько болеете за Англию ( это после всего говна от Машки-не мытая головенка) против Хорватии, а сегодня три баяна портвете за Францию ;))
Вот какой ты на хрен патриот, что ни разу не написал про волейбол ? Убогий, ты без методички - нив пи}ду, ни в Красную Армию ))
bobiksdoh 15 июля 2018 | 15:11
max3446: о, тебя выпустили.)) Как Натаха?
lager23 15 июля 2018 | 14:54
Лучше бы примерил деревянный макинтош...было бы больше пользы для всей страны, болельщиков и футболистов!
neyexo 15 июля 2018 | 15:02
Может ли сборная Катара может превзойти россиян по результатам?
Все может быть, при условии, что Россия там БУДЕТ
Ведь туда надо еще пройти.
Вот США на этот ЧМ не попали, проиграв Тринидаду и Тобаго.
zorkin75 15 июля 2018 | 15:02
В средние века таким балаболам-обещателям как Пуйло языки вырывали.Повезло же Лилипутину со временем и народом,когда сегодня можно безнаказанно лгать.
bun777 15 июля 2018 | 15:06
И Путина в Катар в придачу.
bobiksdoh 15 июля 2018 | 15:07
На Олимпиаде в Корее уже показали, что сочинский успех не случайность. В Катаре, как минимум,полуфинал или финал. Осталась сущая ерунда- попасть туда.