Владимир Путин сказал, что будет ждать от сборной России по футболу на следующем Чемпионате мира еще больших результатов. Президент России сказал об этом на встрече с эмиром Катара. Они участвовали в церемонии передачи полномочий на проведение Чемпионата мира.

Путин сказал, что его смутили слова эмира о том, что сборная Катара может превзойти россиян по результатам.

Напомню, — команда России впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.