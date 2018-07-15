В Госдуме назвали вполне реальным обещание Путина упростить визовый режим для иностранных болельщиков

В Госдуме назвали вполне реальным обещание Владимира Путина упростить визовый режим для иностранных болельщиков. Конкретные детали президент не назвал. Глава думского комитета по делам физкультуры, спорта и туризма Михаил Дегтярев рассказал «Эху» о том, как это может выглядеть.



Например, все, кто приехал в Россию на Чемпионат мира и уехал без нарушения закона, могли бы получать эту льготу при оформлении следующих виз. Так, срок действия виз могли бы увеличить вплоть до пяти лет, — сказал депутат.