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Эксклюзив Эха 14:29, 15 июля 2018

В Госдуме назвали вполне реальным обещание Путина упростить визовый режим для иностранных болельщиков

В Госдуме назвали вполне реальным обещание Владимира Путина упростить визовый режим для иностранных болельщиков. Конкретные детали президент не назвал. Глава думского комитета по делам физкультуры, спорта и туризма Михаил Дегтярев рассказал «Эху» о том, как это может выглядеть.

Например, все, кто приехал в Россию на Чемпионат мира и уехал без нарушения закона, могли бы получать эту льготу при оформлении следующих виз. Так, срок действия виз могли бы увеличить вплоть до  пяти лет, — сказал депутат.

Комментарии

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antiboh 15 июля 2018 | 14:34

упростить визовый режим для иностранных болельщиков//
А зачем им опять сюда ехать? Всё,завтра,а то и сегодня ,все по домам..))

danko1 15 июля 2018 | 14:39

antiboh: Тем более, что после ЧМ полицейские из добродушных превратятся в зверей.
Но как показательно, что Путин думает об иностранцах, но совсем не думает о россиянах, которые не являются членами ОПГ Озеро и прочим приближенным ворьем.
Даже с пенсионной "реформой" ему некогда ознакомиться.

brandfa 15 июля 2018 | 14:45

antiboh: А зачем им опять сюда ехать
---
Ну как зачем … а шлюхи? Приехал в Россию, пере*рахал кучку сборниу и вот ты уже "болельщик" и можешь возвращаться на родину лечиться.

odobryam_s 15 июля 2018 | 14:36

И пох на международный терроризм! Взял мяч и вперед, никаких преград!

vasyakirin 15 июля 2018 | 14:39

odobryam_s: Зачем в РФ Мячи носить, когда у ФСБ сахару завались?
Все теракты лишь для Нашей безопасности!

gregor 15 июля 2018 | 14:44

В Госдуме назвали вполне реальным обещание Путина упростить визовый режим для иностранных болельщиков
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какие тут сомнения ещё ?
Путин сказал ,Дума приняла закон ...и мгновенно , не то ...к Кадырову извинятся .
Всем болельщикам отмена визового режима .
Кто против тот экстремист .

riots 15 июля 2018 | 14:49

А сейчас у болельщиков проблемы с получением визы в РФ ?

volkov_25 15 июля 2018 | 14:50

кто поверил......саечка.

lager23 15 июля 2018 | 14:50

Для Володи нет проблем подправить закон РФ в соответствиями с личными обещаниями иностранным гражданам...ведь это его страна, его холопы, его прихоти и его дурь!

mavviomi 15 июля 2018 | 14:51

Путин веден себа как баба-кокетка, - ну попросите меня еще, ну пожалуйста! Кому оно нафик надо это смягчение?

serkhao10 15 июля 2018 | 14:52

В госдуме назвали реальным.....Какая неожиданность.

tverboul 15 июля 2018 | 14:53

Делом занята голова у Блистающего, делом! Как точно выстроены приоритеты! О России думает.

neon999 15 июля 2018 | 15:00

Госдума - это не какое-нибудь «место для дискуссий» типа парламента цивилизованной страны. Попробовали бы эти продажные марионетки что-нибудь вякнуть против своего Карабаса-Барабаса.

max3446 15 июля 2018 | 15:02

Большинство немцев считают, что действия президента США Дональда Трампа представляют угрозу миру, в отличие от политики президента РФ Владимира Путина, следует из результатов опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу немецкого новостного агентства dpa.
Согласно данным опроса, которые приводит газета Handelsblatt, 64% респондентов считают, что Трамп ставит под угрозу сохранение мира. Только 16% опрошенных видят подобную угрозу в действиях президента России.
Кроме того, как показали результаты опроса, немцы больше симпатизируют Путину и считают его более компетентным и влиятельным политиком.
Так, 36% респондентов сказали, что симпатизируют российскому президенту, а Трампа таким образом подержали 6%. При этом 58% респондентов предпочли не выражать симпатий лидерам РФ и США.
Более половины опрошенных (56%) считают Путина компетентным, в то время как только 5% дали такую характеристику президенту США. Также 43% заявили, что считают Путина влиятельным политиком, в пользу Трампа высказались 25%.

Слава Великой России, слава Путину!

amebix 15 июля 2018 | 15:03

Почему только для болельщиков? Другие категории туристов не нужны? (например люди и на концерты ездят)

compare 15 июля 2018 | 15:04

еще бы! для чужих-легко и хоть сейчас...вот своим,только "воронежские пряники",звиняйте...

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