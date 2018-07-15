"Польские спасатели уже неделю не могут питона найти под Варшавой"

Откуда там появилось пресмыкающееся, неясно, но ранее на берегу Вислы нашли ороговевшую кожу, которую сбросила змея.

Польские спасатели временно прекратили поиски тигрового питона: по их оценке, из-за дождя и снижения температуры змея, скорее всего, спряталась и не двигается. Представитель пожарной охраны добавил, что они собираются ждать, пока станет теплее – тогда есть шанс, что питон оставит больше следов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее на берегу Вислы недалеко от Варшавы был найден ороговевший слой змеиной кожи длиной больше пяти метров. По оценке специалистов, питон полинял недавно и может быть опасным, а особую угрозу представляет для детей и домашних животных.

Как тигровый питон мог оказаться в непривычных для него широтах, до сих пор неясно. Сейчас полиция проверяет, не сбежал ли он у одного из заводчиков змей, но эти усилия пока ни к чему не привели. Тому, кто упустил питона, грозит наказание – ранее было заведено уголовное дело по статье о создании опасности жизни и здоровью людей.

Похожий инцидент накануне произошел в зоопарке Нового Орлеана – из клетки вырвался ягуар. До того как его поймали, хищник успел убить шесть животных и еще трех ранил.