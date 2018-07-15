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14:03, 15 июля 2018

Задержанный в  Подмосковье 30-летний мужчина признался в изнасиловании 5-летней девочки

Это сообщают в  региональном Управлении следственного комитета.

По данным ведомства, в четверг вечером в городе Руза ребенок играл во дворе многоэтажного жилого дома, где живет с родителями, после чего пропал. Как выяснилось, девочку заманил к себе в квартиру подозреваемый. Отмечается, что он был неоднократно судим за  кражи и недавно освободился из тюрьмы.
Суд вынес решение об аресте.

Комментарии

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gregor 15 июля 2018 | 14:11

на кол его .

danko1 15 июля 2018 | 14:25

gregor: С этим ублюдком всё понятно.
Но как можно пятилетнего ребенка отпускать одного гулять, тем более вечером?

sscull 15 июля 2018 | 14:14

Либерастня любит про пытки в тюрьмах писать. Если таких кадров там пытают, то честь и хвала фсиновцам.

pag22 15 июля 2018 | 14:25

sscull: Если таких кадров там пытают, то честь и хвала фсиновцам.
.........................................
Пусть суд и выносит решение о применении пыток. Именно суд, а не прапорщик из ФСИН. Его дело исполнять решение суда, а не пожелания sscull.

brandfa 15 июля 2018 | 14:26

sscull: тут ролик по youtube гуляет, как один мужик находясь в позе ласточки "искренне" признавался в любви к ОМОНу … так что грош цена всем этим "признаниям" под пытками. Им же проще повесить всё на неоднократно судимого, чем реального насильника искать (который, скорее всего, их сослуживец).

sscull 15 июля 2018 | 14:39

brandfa: Скорее всего он твой дружок, у тебя критические дни были, вот он на ребёнка и напал.

brandfa 15 июля 2018 | 14:42

sscull: мусоров в друзьях не имею.

compare 15 июля 2018 | 14:29

sscull: ты уродец вонький,в любую новсть приплетаешь какую-то "либерастню"? это что,типа,как фетиш? так ты,случаем.сам,не того,не извращенец? хотя,твое низкое умственное развитие,не дает почвы,даже для такого...

sscull 15 июля 2018 | 14:41

compare: Вы же либерасты, готовы любую мразь защищать. Что там этот ублюдок, случайно, не укрогабонский стихоплет? Иди плакатик делай.

gregor 15 июля 2018 | 15:11

sscull:
Вы просто чудо ... очень показательный вы .
Я вот своего попугая ,мне подарили друзья , научил именно этому слову " Либерааасты " ,Либерааасты " .... Как он это говорит ,это просто загляденье . Ко мне друзья приходят и он " Либерааасты ,Либерааасты ... точно ,как вы здесь .
Как попка дурень .
Может вы попугай чей -то ? И ваш хозяин вас озвучивает ? Потому ,как ну вы ...коппия мой Аркадий ... . Либерааасты .... либерааасты .
Один уровень интеллекта ,уверен в этом .
Правда не хочу обижать своего Аркадия , он умней ,скорей всего ,потому ,как ещё пару слов знает . Либерааасты ..... ... просто лакмус менталитета и генофонда .

ayelet 15 июля 2018 | 15:07

sscull: Не, таких не пытают, там такие пытают

max3446 15 июля 2018 | 14:26

наверное какол, или из либеральной оппозиции преступник

brandfa 15 июля 2018 | 14:30

max3446: каклы и либеральные … по 280 УК сидят, а этот по 158 чалился - по всем признакам это ваш боярышный патриот.

max3446 15 июля 2018 | 14:49

brandfa: по какой статье осужден ничтожество навральный, из-за чего его смело можно зечарой, уркой, называть?

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