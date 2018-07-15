Задержанный в  Подмосковье 30-летний мужчина признался в изнасиловании 5-летней девочки

Это сообщают в региональном Управлении следственного комитета.

По данным ведомства, в четверг вечером в городе Руза ребенок играл во дворе многоэтажного жилого дома, где живет с родителями, после чего пропал. Как выяснилось, девочку заманил к себе в квартиру подозреваемый. Отмечается, что он был неоднократно судим за кражи и недавно освободился из тюрьмы.

Суд вынес решение об аресте.