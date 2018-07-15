Сын женщины, погибшей после отравления в Эймсбери, призвал Трампа обсудить инцидент с Путиным

Сын женщины, погибшей после отравления в британском Эймсбери, призвал Дональда Трампа обсудить инцидент с Владимиром Путиным. Российско-американский саммит пройдет завтра в Хельсинки.

Юэн Стерджес хочет добиться справедливости и найти виновных в смерти его матери – пишет британский таблоид The Sunday Mirror. Мужчина отмечает, что хотя не поддерживает политический курс Дональда Трампа и не собирается становиться его сторонником, просит американского президента поднять вопрос о судьбе отравленной женщины на встрече с Владимиром Путиным.

Дон Стерджес и ее друг Чарльз Роули были госпитализированы в критическом состоянии в конце июня. Спустя неделю женщина скончалась. Следователи утверждают, что оба подверглись воздействию «Новчика» — отравляющего вещества, которое ранее было применено против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в другом британском городе Солсбери. Бутылку со следами отравы полицейские обнаружили в доме друга погибшей женщины.

Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву, которая ранее неоднократно отвергала свою причастность к инциденту с отравлением в Солсбери.