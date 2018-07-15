Сын женщины, погибшей после отравления в Эймсбери, призвал Трампа обсудить инцидент с Путиным
Сын женщины, погибшей после отравления в британском Эймсбери, призвал Дональда Трампа обсудить инцидент с Владимиром Путиным. Российско-американский саммит пройдет завтра в Хельсинки.
Юэн Стерджес хочет добиться справедливости и найти виновных в смерти его матери – пишет британский таблоид The Sunday Mirror. Мужчина отмечает, что хотя не поддерживает политический курс Дональда Трампа и не собирается становиться его сторонником, просит американского президента поднять вопрос о судьбе отравленной женщины на встрече с Владимиром Путиным.
Дон Стерджес и ее друг Чарльз Роули были госпитализированы в критическом состоянии в конце июня. Спустя неделю женщина скончалась. Следователи утверждают, что оба подверглись воздействию «Новчика» — отравляющего вещества, которое ранее было применено против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в другом британском городе Солсбери. Бутылку со следами отравы полицейские обнаружили в доме друга погибшей женщины.
Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву, которая ранее неоднократно отвергала свою причастность к инциденту с отравлением в Солсбери.
Комментарии18
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drgonish 15 июля 2018 | 14:11
Вот до чего доводит дебилоскоп в Англии.
ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 14:11
А кого в себе увидел этот бриташка !?) Трамп будет с Путиным обсуждать каждого сдохшего от передоза бритского наркомана!?
minerr 15 июля 2018 | 14:38
ukraina_biomusor: Лучше бы он попросил Трампа обсудить с Мэй как сделать так чтобы приличные леди в Англии могли без опаски подбирать окурки на помойках.
serhio_25__ 15 июля 2018 | 14:14
Сын погибшей не хочет осудить с ее хахалем, где они взяли газ? А за одно спросить у правоохранительных органов своей страны, что они делают для предотвращения пропажи ядовитых веществ с Портон-Даун?
serhio_25__ 15 июля 2018 | 14:18
serhio_25__: обсудить
sscull 15 июля 2018 | 14:16
Сынок не хочет рассказать, почему его мама сбухалась, жила с героиновым ублюдком и хреначила всякую гадость с помойки???)
piterjanis 15 июля 2018 | 14:19
sscull: так это Темнейший виноват.
greeg1 15 июля 2018 | 14:27
sscull: Вопрос не в том, что нюхала мама на помойке, а в том, как туда попал русский Новичёк.
sscull 15 июля 2018 | 14:37
greeg1: Может чешский, украинский или узбекский. А может английский. Образец у них есть.
greeg1 15 июля 2018 | 14:47
sscull: Может это у тебя в кармане. Лучше слушай, что люди говорят.
tuman13 15 июля 2018 | 15:08
greeg1: А люди говорят, что в голову придет. Вы тоже всякие слухи принимаете за истину в последней инстанции?
kamen_12 15 июля 2018 | 14:54
greeg1: Во, во! Мама окурки собирала, лучше б ей пачку сигарет купил.
mystar 15 июля 2018 | 15:06
kamen_12: Мама окурки собирала, лучше б ей пачку сигарет купил.
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В западных странах особенно в англосаксонских не принята традиция поддерживать своих родственников. Такая вот скрепа у них. Поорать и попытаться что нить поиметь от смерти родственника это да.
kamen_12 15 июля 2018 | 15:11
mystar: Да принято, я свою дочь поддерживаю, пока она в университете учится. Более того, обязан по закону это делать, так же как и она, если я себя не смогу обеспечить.
greeg1 15 июля 2018 | 14:18
Похоже саммит превратится в "прямую линию", где на просьбы, вопросы и знаки признания жителей планеты Земля будет отвечать американский президент. А вова референт в это время будет подавать кофе и бегать за пивом.
tuman13 15 июля 2018 | 15:11
greeg1: Наивный.... Кто настаивал на встрече? И это был не Путин.
abuvgrobu 15 июля 2018 | 14:18
А что, боевые отравляющие вещества теперь в бутылках хранятся ? Шел бы он на хер, этот Юэн вместе со своей издохшей матерью. Ещё не хватало, чтобы президент нашей страны каждого издохшего алкаша и наркомана обсуждал.. Прямиком на хер..
aallttoo 15 июля 2018 | 14:51
Немало нагнали в тему одиннадцатирублевых метателей сакрального духовитого.
Значит - так и есть.