Трамп сказал, что обсудит с Путиным вмешательство России в американские выборы
Дональд Трамп сказал, что обсудит с Владимиром Путиным вмешательство России в американские выборы. Президента США в эфире СВS спросили, будет ли он требовать экстрадиции 12 россиян, которых Вашингтон обвинил в попытке повлиять на ход голосования. «Возможно, я не думал об этом, но я обязательно подниму этот вопрос». — сказал Трамп.
Встреча президентов России и США пройдет завтра в Хельсинки.
Какого-то конкретного плана того, что будет обсуждаться на встрече президентов США и России, нет. Об этом рассказал телеканалу RT пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что повестку саммита будут определять сами главы государств.
Комментарии9
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jjuddgge_ddrredd 15 июля 2018 | 14:06
Поясняю для ботвы.
Всё это вообще не о Путе и не о России. Путин - просто инструмент, мальчик для битья, не более.
Это событие - мелкое вредительство Демократов и #NeverTrump - президенту US Трампу.
Вечно плачущий Чак Шумер призывает Трампа не встречаться с нашим солнышком, великим Путей))..
Чак Шумер, Нэнси Пелоси, безумная конгрессвумен Уотерс.....
Вот вы читали блоги Карины Орловой? Это примерно то же самое, что Карина Орлова - libtards.
Рейтинг поддержки среди республиканцев у Трампа - свыше 90%, самый высокий завсю историю US.
60% республиканцев ЗА встречу Трампа и Пути.
Расследование Мюллеро полностью дискредитировано. Ничего не остаётся, как предъявлять клоунские обвинения российским троллям и российским спец. службам.
Я не утверждаю, было или не было вмешательство России. Я не знаю. Верить никому нельзя. Верят разведкам, властям, журналистам (амер, англ, русск) только имбецилллы.
Но все эти обвинения в адрес рос. спецслужб ни к каким последствиям не приведут. Не выдаст же Россия этих 12 разведчикофф Америке никогда. Пшик. В США все смеются над сегодняшними обвинениями, которые от бессилия грязного копа Мюллера, ничего реально не нарывшего. Кроме Fake News CNN никого этот Шумер и эти сотрясания воздуха от грязного копа Мюллера не интересуют. Ну ещё Карину Орлову)))
А вот то, что Трамп посадит на скамью подсудимых crooked Hillary и людей из Клинтон Фаундейшн через некоторое время - это реальность)))
Хе-хе...
jjuddgge_ddrredd 15 июля 2018 | 14:09
jjuddgge_ddrredd:
С Моей точки зрения, зря Трамп встречается с нашим солнышком, нашим ВСЕМ, Великим Путей.
Создаётся впечатление. что Трамп просто ищет приключений на свою попу.
Но это с Моей точки зрения. Т.е. с точки зрения простого обывателя.
Не надо забывать, кто есть Трамп. Это - миллиардер, у которого небоскрёбы "ТRUMP" по всему Миру, каждый стоимостью больше 1 млрд $ (1 000 миллионов $) Это в NYC, Чикаго, Ванкувер, Торонто и т.д. В Индии строится.сейчас. Сейчас, перед встречей с Путей, Трамп отдыхает на СВОЁМ Гольф-курорте в Шотландии. Таких Гольф-курортов по всему Миру у Трампа множество, каждый стоимостью сотни миллионоффф $.
Трамп победил на выборах не только crooked Hillary, но и кучу элитных республиканцев на праймериз. Которые ненавидят нашего Трампушку)))
Имбецилы "думают", что Трамп - дурак. Так им внушают Fake News CNN и Карина Орлова.
Но после всречи с Кимом (Рокет мэн), рейтинг Трампа скакнул вверх, хотя Fake News MSM просто издевались над Трампом перед той встречей. Сейчас американцы в целом её положительно оценивают.
Я, в принципе, догадываюсь, почему Трамп встречается с Путей. И уверен, что после этой встречи Трамп опять будет winner. А его критики - лузерами. Как всегда.
Хе-хе.
.Отвечать пустоголовым: пригожинским 11-рублёвым, бандеро-троллям и прочим пэнзионэрам-маразматикам и имбециламмм не буду. Так шта сорри, бедолаги)))
znajka 15 июля 2018 | 14:43
jjuddgge_ddrredd: не только не отвечай, но и не пиши ничего в принципе, ископаемое
mystar 15 июля 2018 | 14:48
jjuddgge_ddrredd: Отвечать пустоголовым: пригожинским 11-рублёвым, бандеро-троллям и прочим пэнзионэрам-маразматикам и имбециламмм не буду.
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Вы перечислили 98% всей живности на ЭМ. Зачем тогда здесь Вы?
ivanov356 15 июля 2018 | 14:07
Да обсудят, на какие острова этому скоро драпать и с каких счетов с собою прихватить можно.
pusto1 15 июля 2018 | 14:26
ivanov356: да сломать об колено, и всё :)
ugiazov 15 июля 2018 | 14:07
От Трампа требуют решения конкретных вопросов, а не пустой говорильни.
mavviomi 15 июля 2018 | 14:13
Трампу хорошо и с размаху дали пендель, а он это обсудит :-)
mikr 15 июля 2018 | 14:25
Было бы очень неплохо, если бы Трамп потребовал от Путина экстрадиции 12-ти россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы. Это стало бы отличным поводом, чтобы в ответ послать этого клоуна на хер.