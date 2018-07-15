Z Архив новостей новости
5 9 6 509
14:01, 15 июля 2018

Трамп сказал, что обсудит с  Путиным вмешательство России в американские выборы

Дональд Трамп сказал, что обсудит с Владимиром Путиным вмешательство России в американские выборы. Президента США в эфире СВS спросили, будет ли он требовать экстрадиции 12 россиян, которых Вашингтон обвинил в попытке повлиять на ход голосования. «Возможно, я не думал об этом, но я обязательно подниму этот вопрос». — сказал Трамп.

Встреча президентов России и США пройдет завтра в Хельсинки.

Какого-то конкретного плана того, что будет обсуждаться на встрече президентов США и России, нет. Об этом рассказал телеканалу RT пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что повестку саммита будут определять сами главы государств.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

jjuddgge_ddrredd 15 июля 2018 | 14:06

Поясняю для ботвы.
Всё это вообще не о Путе и не о России. Путин - просто инструмент, мальчик для битья, не более.
Это событие - мелкое вредительство Демократов и #NeverTrump - президенту US Трампу.
Вечно плачущий Чак Шумер призывает Трампа не встречаться с нашим солнышком, великим Путей))..
Чак Шумер, Нэнси Пелоси, безумная конгрессвумен Уотерс.....
Вот вы читали блоги Карины Орловой? Это примерно то же самое, что Карина Орлова - libtards.
Рейтинг поддержки среди республиканцев у Трампа - свыше 90%, самый высокий завсю историю US.
60% республиканцев ЗА встречу Трампа и Пути.
Расследование Мюллеро полностью дискредитировано. Ничего не остаётся, как предъявлять клоунские обвинения российским троллям и российским спец. службам.
Я не утверждаю, было или не было вмешательство России. Я не знаю. Верить никому нельзя. Верят разведкам, властям, журналистам (амер, англ, русск) только имбецилллы.
Но все эти обвинения в адрес рос. спецслужб ни к каким последствиям не приведут. Не выдаст же Россия этих 12 разведчикофф Америке никогда. Пшик. В США все смеются над сегодняшними обвинениями, которые от бессилия грязного копа Мюллера, ничего реально не нарывшего. Кроме Fake News CNN никого этот Шумер и эти сотрясания воздуха от грязного копа Мюллера не интересуют. Ну ещё Карину Орлову)))
А вот то, что Трамп посадит на скамью подсудимых crooked Hillary и людей из Клинтон Фаундейшн через некоторое время - это реальность)))
Хе-хе...

jjuddgge_ddrredd 15 июля 2018 | 14:09

jjuddgge_ddrredd:


С Моей точки зрения, зря Трамп встречается с нашим солнышком, нашим ВСЕМ, Великим Путей.
Создаётся впечатление. что Трамп просто ищет приключений на свою попу.
Но это с Моей точки зрения. Т.е. с точки зрения простого обывателя.
Не надо забывать, кто есть Трамп. Это - миллиардер, у которого небоскрёбы "ТRUMP" по всему Миру, каждый стоимостью больше 1 млрд $ (1 000 миллионов $) Это в NYC, Чикаго, Ванкувер, Торонто и т.д. В Индии строится.сейчас. Сейчас, перед встречей с Путей, Трамп отдыхает на СВОЁМ Гольф-курорте в Шотландии. Таких Гольф-курортов по всему Миру у Трампа множество, каждый стоимостью сотни миллионоффф $.
Трамп победил на выборах не только crooked Hillary, но и кучу элитных республиканцев на праймериз. Которые ненавидят нашего Трампушку)))
Имбецилы "думают", что Трамп - дурак. Так им внушают Fake News CNN и Карина Орлова.
Но после всречи с Кимом (Рокет мэн), рейтинг Трампа скакнул вверх, хотя Fake News MSM просто издевались над Трампом перед той встречей. Сейчас американцы в целом её положительно оценивают.
Я, в принципе, догадываюсь, почему Трамп встречается с Путей. И уверен, что после этой встречи Трамп опять будет winner. А его критики - лузерами. Как всегда.
Хе-хе.
.Отвечать пустоголовым: пригожинским 11-рублёвым, бандеро-троллям и прочим пэнзионэрам-маразматикам и имбециламмм не буду. Так шта сорри, бедолаги)))

znajka 15 июля 2018 | 14:43

jjuddgge_ddrredd: не только не отвечай, но и не пиши ничего в принципе, ископаемое

mystar 15 июля 2018 | 14:48

jjuddgge_ddrredd: Отвечать пустоголовым: пригожинским 11-рублёвым, бандеро-троллям и прочим пэнзионэрам-маразматикам и имбециламмм не буду.
___________________________________________________
Вы перечислили 98% всей живности на ЭМ. Зачем тогда здесь Вы?

ivanov356 15 июля 2018 | 14:07

Да обсудят, на какие острова этому скоро драпать и с каких счетов с собою прихватить можно.

pusto1 15 июля 2018 | 14:26

ivanov356: да сломать об колено, и всё :)

ugiazov 15 июля 2018 | 14:07

От Трампа требуют решения конкретных вопросов, а не пустой говорильни.

mavviomi 15 июля 2018 | 14:13

Трампу хорошо и с размаху дали пендель, а он это обсудит :-)

mikr 15 июля 2018 | 14:25

Было бы очень неплохо, если бы Трамп потребовал от Путина экстрадиции 12-ти россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы. Это стало бы отличным поводом, чтобы в ответ послать этого клоуна на хер.

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 298 6 19059 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 128 6 9892 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 821 6 66235 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 548 6 47464 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 259 6 23461 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 287 6 26557 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 108 6 11003 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 113 6 11688 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 196 6 20355 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 87 6 9046 10.07
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 68 6 7216 09.07
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 51 6 5634 10.07
Новости

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков женился на своей бывшей подчиненной Евгении Васильевой Об этом телеведущий Андрей Малахов написал в колонке для журнала Star Hit, где он работает главным редактором…

5 157 6 52037
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 214 6 24508 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 135 6 15991 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Голосование
За кого вы будете болеть?
5 54 6 6987 11.07

Популярное за неделю

Новости

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков женился на своей бывшей подчиненной Евгении Васильевой Об этом телеведущий Андрей Малахов написал в колонке для журнала Star Hit, где он работает главным редактором…

5 157 6 52037
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 99 6 115470 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Уместно ли  теперь подтрунивать над российской сборной по футболу?
5 63 6 17240 08.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1098 6 770805 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Запретная картина Запретная картина В русскую деревню приезжает тройка под американским флагом, и стоят на коленях русские люди…

5 262 6 88541 13.07
Kискусство, петербург, венедиктов, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7115489
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3572405

Сегодня в эфире