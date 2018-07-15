Трамп сказал, что обсудит с  Путиным вмешательство России в американские выборы

Дональд Трамп сказал, что обсудит с Владимиром Путиным вмешательство России в американские выборы. Президента США в эфире СВS спросили, будет ли он требовать экстрадиции 12 россиян, которых Вашингтон обвинил в попытке повлиять на ход голосования. «Возможно, я не думал об этом, но я обязательно подниму этот вопрос». — сказал Трамп.

Встреча президентов России и США пройдет завтра в Хельсинки.

Какого-то конкретного плана того, что будет обсуждаться на встрече президентов США и России, нет. Об этом рассказал телеканалу RT пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что повестку саммита будут определять сами главы государств.