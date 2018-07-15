Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли будет уволен
Как сообщают местные СМИ, Национальная футбольная ассоциация выплатит ему два миллиона долларов в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2022 года. Ранее предполагалось, что в случае увольнения Сампаоли получит больше 17 миллионов долларов.
Сборная Аргентины, которая считалась одним из фаворитов, вылетела с Чемпионата мира на стадии одной восьмой финала. Команда Лионеля Месси проиграла французам со счетом 3:4, а на групповой стадии потерпела поражение от Хорватии — 0:3.
Этим вечером в Лужниках в финале мирового первенства французы сыграют с хорватами.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт