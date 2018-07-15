Тереза Мей сообщила, что Дональд Трамп предлагал ей «засудить» ЕС вместо переговоров
Британский премьер Тереза Мей сообщила, что Дональд Трамп предлагал ей «засудить» ЕС вместо переговоров. Глава правительства сказала это сегодня в интервью ВВС. В пятницу лидеры Великобритании и США обсудили ряд вопросов, в том числе, грядущий выход Британии из ЕС.
В своей статье для Mail On Sunday, Тереза Мей призвала граждан поддержать согласованную стратегию расставания с Евросоюзом — иначе, по ее словам, «Брекзит» может быть сорван.
Комментарии1
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volkov_25 15 июля 2018 | 13:42
И еще наши говорят, что мы не вмешивались в американские выборы. Не поверю, что бы американцы выбрали сами себе идиота.