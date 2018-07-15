Британский премьер Тереза Мей сообщила, что Дональд Трамп предлагал ей «засудить» ЕС вместо переговоров. Глава правительства сказала это сегодня в интервью ВВС. В пятницу лидеры Великобритании и США обсудили ряд вопросов, в том числе, грядущий выход Британии из ЕС.

В своей статье для Mail On Sunday, Тереза Мей призвала граждан поддержать согласованную стратегию расставания с Евросоюзом — иначе, по ее словам, «Брекзит» может быть сорван.