Константин Хабенский включен в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поездки в Крым

Там приводятся ссылки на сайт детского лагеря «Артек», где в июле российский актер встретился с детьми.

Как передает РИА «Новости», на сайте «Миротворец» утверждается, что Хабенский сознательно нарушил государственную границу Украины и участвовал в пропагандистских мероприятиях в Крыму. Теперь ему могут запретить въезд на Украину.