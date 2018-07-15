Константин Хабенский включен в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поездки в Крым
Там приводятся ссылки на сайт детского лагеря «Артек», где в июле российский актер встретился с детьми.
Как передает РИА «Новости», на сайте «Миротворец» утверждается, что Хабенский сознательно нарушил государственную границу Украины и участвовал в пропагандистских мероприятиях в Крыму. Теперь ему могут запретить въезд на Украину.
Комментарии1
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ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 13:37
Ужос ! Че делать то ,у меня уже билеты куплены на самолет !? 0))