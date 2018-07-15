Активисты движения «Открытая Россия» были задержаны на границе с Финляндией с баннером «Свободу политзаключенным»
Трое активистов движения «Открытая Россия» были задержаны на границе с Финляндией с баннером «Свободу политзаключенным». Они собирались развернуть его в Хельсинки завтра, во время встречи президентов России и США.
Как сообщается в Телеграм-канале «Открытой России», активистов продержали в зоне досмотра с трех ночи до 9 утра, потом отпустили, а баннер изъяли на экспертизу.
Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори сообщил изданию Фонтанка, что в день саммита Путина и Трампа в финской столице пройдут 16 митингов и шествий. Их участники выскажутся против политики лидеров двух стран и в защиту прав человека.
Комментарии3
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sandro_007 15 июля 2018 | 13:37
Работающие на украденные ходором из России деньги, не активисты, а платные провокаторы.
cattt 15 июля 2018 | 13:38
sandro_007: Трам по старости может и заюыть какая Рашка Империя Лжи и Террора, ему надо постоянно напоминать.
ugiazov 15 июля 2018 | 13:40
Могли бы в Хельсинки надпись сделать.