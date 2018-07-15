Активисты движения «Открытая Россия» были задержаны на границе с Финляндией с баннером «Свободу политзаключенным»

Трое активистов движения «Открытая Россия» были задержаны на границе с Финляндией с баннером «Свободу политзаключенным». Они собирались развернуть его в Хельсинки завтра, во время встречи президентов России и США.

Как сообщается в Телеграм-канале «Открытой России», активистов продержали в зоне досмотра с трех ночи до 9 утра, потом отпустили, а баннер изъяли на экспертизу.

Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори сообщил изданию Фонтанка, что в день саммита Путина и Трампа в финской столице пройдут 16 митингов и шествий. Их участники выскажутся против политики лидеров двух стран и в защиту прав человека.