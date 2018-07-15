Финальный матч Чемпионата мира по футболу 2018 года состоится сегодня в Москве. На стадионе «Лужники» встретятся сборные Франции и Хорватии. «Мы намерены получить удовольствие от игры и сделать все возможное для победы, — сказал ранее главный тренер хорватской сборной Златко Далич».

Первенство стало лучшим за всю историю проведения турнира президент ФИФА Джанни Инфантино. Он поблагодарил правительство России и президента Владимира Путина.