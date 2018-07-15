Финальный матч Чемпионата мира по футболу 2018 года состоится сегодня в Москве
Финальный матч Чемпионата мира по футболу 2018 года состоится сегодня в Москве. На стадионе «Лужники» встретятся сборные Франции и Хорватии. «Мы намерены получить удовольствие от игры и сделать все возможное для победы, — сказал ранее главный тренер хорватской сборной Златко Далич».
Первенство стало лучшим за всю историю проведения турнира президент ФИФА Джанни Инфантино. Он поблагодарил правительство России и президента Владимира Путина.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sskull 15 июля 2018 | 13:19
Сборная Африки vs сб. Хорватии)
За хорватов!
Штимаца вон уже толерасты гнобят.
zemljanka 15 июля 2018 | 13:19
16 миллиардов - озвучили.
zolingen 15 июля 2018 | 13:28
Ну если хорваты за Украину, то точно за хорватов.
boseal 15 июля 2018 | 13:36
zolingen: А кто Вам сказал, что хорваты за Украину?
art_ 15 июля 2018 | 13:36
нравится игра франции, но хорваты большие хитрецы
mardian 15 июля 2018 | 13:37
За Хорватия! Слава Украине!