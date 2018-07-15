Противники гомофобии испортили граффити с портретом Станислава Черчесова
Противники гомофобии испортили граффити с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Уже под занавес чемпионата граффити с портретом Черчесова во второй раз испортили. На рисунке, который нанесён на трансформаторную подстанцию в центре Петербурга, ночью появилась красная надпись: «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Внизу поставили подпись. Места для ответа на этот вопрос не осталось. Напомним, это уже второе покушение на граффити с Черчесовым. В первый раз фанаты «Зенита» отрезали ему на картинке пальцы, они символизировали клуб «Легия», который ранее тренировал футбольный специалист. При этом возмутившихся прохожих болельщики избили. После этого граффити перерисовали.
Городские власти ранее требовали закрасить портрет, но после многочисленных просьб решили оставить его до ноября.
Комментарии17
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liquidsky__ 15 июля 2018 | 13:15
"Противники гомофобии"- пишите п..арасы, не ошибетесь.
gordy 15 июля 2018 | 13:18
Так, может, наоборот, подстава: натворили сторонники гомофобии, чтобы стрелки перевести?
sskull 15 июля 2018 | 13:21
liquidsky__: С языка сняли.
mihakr 15 июля 2018 | 13:22
liquidsky__: причем в обоих значениях этого слова.
boooben 15 июля 2018 | 13:29
Одни пид...асы нарисовали другого пид..са, а третьи пид...сы его замазывают. Всё как и должно быть в этой стране.
grossalexis072018 15 июля 2018 | 13:31
liquidsky__: Ты все время путаешь - есть геи, а есть пидорасы ;)) Про последних лучше всех знал Хрушев ;))
И согласно - Хрушеву в этой ситуации все пидорасы - начиная с Черчесова, "бомжей" и любителей гомофобии
ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 13:18
Смелость пидорасов просто зашкаливает !))))
grigol331 15 июля 2018 | 13:20
ukraina_biomusor: Смелость пидорасов просто зашкаливает
___
Несомненно, судя по твоему нику.
polikarpich 15 июля 2018 | 13:29
ukraina_biomusor: А ты смелый? Выйдешь с "пидорасом" один на один в тёмной комнате?
:-)
komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 13:19
надо вещи своими именами называть
не "противники гомофобии", а дегенераты (медицинский термин).
они не виноваты что матушка природа отсеяла их в корзину "генетический мусор"
дегенератами не становятся. ими рождаются.
stebinmaku 15 июля 2018 | 13:23
Оппоненты педерастов..
stebinmaku 15 июля 2018 | 13:26
Т.е., нет - совсем наоборот - оппозиционирующие педерасты
parasuk_ 15 июля 2018 | 13:23
Не противники гомофобии, а воинствующие педерасты. Они еще иногда на невском с украинскими флагами стоят
polikarpich 15 июля 2018 | 13:34
parasuk_: У тебя откуда такая болезненная ненависть к Украине? Надругались над тобой, что ли? Тогда понятно, психологическая травма.
parasuk_ 15 июля 2018 | 13:40
polikarpich: Но они действительно с флагами украинды там стоят. Хоть и не имеют к ней никакого отношения :) Раньше они ходили с плакатами "да я такой, я голубой" Потом с табличкой "я грузин", теперь вот с жовтоблакиным прапором. У них ведь тоже мода меняется. P.S> а вы когда там выше у собеседника интересовались не побоится ли он выйти один на один с педерастом, надеюсь, не себе спаринг партнера искали?
rips4 15 июля 2018 | 13:26
Писькососы только гадить и умеют...
dyymm 15 июля 2018 | 13:36
А потом ещё удивляются почему их, 3,14даров, ненавидят...