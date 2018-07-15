Противники гомофобии испортили граффити с портретом Станислава Черчесова

Противники гомофобии испортили граффити с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Уже под занавес чемпионата граффити с портретом Черчесова во второй раз испортили. На рисунке, который нанесён на трансформаторную подстанцию в центре Петербурга, ночью появилась красная надпись: «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Внизу поставили подпись. Места для ответа на этот вопрос не осталось. Напомним, это уже второе покушение на граффити с Черчесовым. В первый раз фанаты «Зенита» отрезали ему на картинке пальцы, они символизировали клуб «Легия», который ранее тренировал футбольный специалист. При этом возмутившихся прохожих болельщики избили. После этого граффити перерисовали.

Городские власти ранее требовали закрасить портрет, но после многочисленных просьб решили оставить его до ноября.