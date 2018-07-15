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13:04, 15 июля 2018

Министр иностранных дел ФРГ обратился к Трампу с предостережением не заключать односторонние договоренности с Путиным

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обратился к Дональду Трампу с предостережением не заключать односторонние договоренности с Владимиром Путиным.

Глава германского дипведомства заявил таблоиду «БильдамЗоннтаг»: «Единоличные договоренности в ущерб собственным партнерам навредят в конце концов и США. Тот, кто обижает своих соратников, рискует сам в итоге стать пораженцем».
Хайко Маас отметил также, что «система координации президента Трампа» не свидетельствует о ясности, которую требует диалог с Россией. Тем не менее, министр иностранных дел ФРГ приветствует встречу на высшем уровне в Хельсинки. «Хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом», — отметил главный германский дипломат. Берлин ожидает от переговоров «новых импульсов для ядерного разоружения».

Если глава германского дипведомства за день до встречи двух президентов в Хельсинки выступает с обращением к Трампу, можно исходить из того, что Ангела Меркель введена в курс событий. В германском правительстве односторонние действия такого масштаба исключены. После сумбурных и странных заявлений Трампа во время саммита НАТО Меркель опасается раскола в альянсе. Европейские союзники не исключают дальнейших сюрпризов. Однако в целом канцлер ФРГ сохраняет спокойствие, надеясь на сдерживающий элемент в республиканской партии США, которая не простит Трампу рискованных шагов навстречу России.

Немецкие СМИ отмечают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина будет омрачена вынесенным в США обвинением двенадцати сотрудников российских спецслужб в кибер-атаках на американских демократов во время выборов 2016 года.

Комментарии

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liquidsky__ 15 июля 2018 | 13:18

Задергались то как левые, гомы да либерда. Боятся встречи двух нормальных, разумных, белых людей.

zolingen 15 июля 2018 | 13:24

liquidsky__: а там таких точно двое?

polikarpich 15 июля 2018 | 13:31

liquidsky__:
"Белых"- да (хотя при чём тут это?). А вот "нормальных и разумных" - вызывает большие сомнения.

odobryam_s 15 июля 2018 | 13:20

Инструктируют как кролика перед встречей с удавом!

zhukovazhan 15 июля 2018 | 13:29

Встреча, надо сказать, решающая, на самом высоком уровне. Брюсселю такое и не снилось,

polikarpich 15 июля 2018 | 13:37

zhukovazhan: Да ничего там не решается. Поулыбаются, пофоткаются и разъедутся.

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