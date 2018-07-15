Министр иностранных дел ФРГ обратился к Трампу с предостережением не заключать односторонние договоренности с Путиным

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обратился к Дональду Трампу с предостережением не заключать односторонние договоренности с Владимиром Путиным.

Глава германского дипведомства заявил таблоиду «БильдамЗоннтаг»: «Единоличные договоренности в ущерб собственным партнерам навредят в конце концов и США. Тот, кто обижает своих соратников, рискует сам в итоге стать пораженцем».

Хайко Маас отметил также, что «система координации президента Трампа» не свидетельствует о ясности, которую требует диалог с Россией. Тем не менее, министр иностранных дел ФРГ приветствует встречу на высшем уровне в Хельсинки. «Хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом», — отметил главный германский дипломат. Берлин ожидает от переговоров «новых импульсов для ядерного разоружения».

Если глава германского дипведомства за день до встречи двух президентов в Хельсинки выступает с обращением к Трампу, можно исходить из того, что Ангела Меркель введена в курс событий. В германском правительстве односторонние действия такого масштаба исключены. После сумбурных и странных заявлений Трампа во время саммита НАТО Меркель опасается раскола в альянсе. Европейские союзники не исключают дальнейших сюрпризов. Однако в целом канцлер ФРГ сохраняет спокойствие, надеясь на сдерживающий элемент в республиканской партии США, которая не простит Трампу рискованных шагов навстречу России.

Немецкие СМИ отмечают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина будет омрачена вынесенным в США обвинением двенадцати сотрудников российских спецслужб в кибер-атаках на американских демократов во время выборов 2016 года.