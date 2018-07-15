Высокопоставленные американские силовики обрушились с резкой критикой на Россию

Это произошло за день до встречи в Хельсинки президентов Путина и Трампа.

Директор Национальной разведки США назвал Россию одним из главных организаторов кибератак на американскую инфраструктуру. По мнению Дэна Коутса, Москва продолжает свои усилия по подрыву демократии. Его слова приводит CNN. Коутс сравнил кибератаки с подготовкой крупнейших в США терактов 11 сентября 2001 года. Он утверждает, что перед этим наблюдались схожие предупреждающие знаки. И сейчас как образно выразился Коутс, снова включился сигнал тревоги. «Цифровая инфраструктура США в буквальном смысле находится под атакой, заявил директор Нацразведки. Помимо него Москву критикует глава министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен. По её словам, Россия использует социальные сети для того, чтобы посеять разногласия среди американцев. Это зафиксировала национальная разведка страны. При этом у силовиков пока нет доказательств того, что Россия намерена активно вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью, в таких же масштабах и с тем же размахом что пару лет назад. Но, по мнению Нильсен, элементы избирательной системы до сих пор уязвимы для атак российских хакеров. Она также отметила, что недавние обвинения в адрес 12 сотрудников российского ГРУ во вмешательстве в выборы президента подтверждают то, что США не допустят подобных серьёзных инцидентов.

Обвинения против российских военных в пятницу выдвинула генпрокуратура США. Президент Трамп в ответ на это возложил ответственность за ситуацию на администрацию Барака Обамы. Москва продолжает отрицать вмешательство в американские выборы.