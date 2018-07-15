Высокопоставленные американские силовики обрушились с резкой критикой на Россию
Это произошло за день до встречи в Хельсинки президентов Путина и Трампа.
Директор Национальной разведки США назвал Россию одним из главных организаторов кибератак на американскую инфраструктуру. По мнению Дэна Коутса, Москва продолжает свои усилия по подрыву демократии. Его слова приводит CNN. Коутс сравнил кибератаки с подготовкой крупнейших в США терактов 11 сентября 2001 года. Он утверждает, что перед этим наблюдались схожие предупреждающие знаки. И сейчас как образно выразился Коутс, снова включился сигнал тревоги. «Цифровая инфраструктура США в буквальном смысле находится под атакой, заявил директор Нацразведки. Помимо него Москву критикует глава министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен. По её словам, Россия использует социальные сети для того, чтобы посеять разногласия среди американцев. Это зафиксировала национальная разведка страны. При этом у силовиков пока нет доказательств того, что Россия намерена активно вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью, в таких же масштабах и с тем же размахом что пару лет назад. Но, по мнению Нильсен, элементы избирательной системы до сих пор уязвимы для атак российских хакеров. Она также отметила, что недавние обвинения в адрес 12 сотрудников российского ГРУ во вмешательстве в выборы президента подтверждают то, что США не допустят подобных серьёзных инцидентов.
Обвинения против российских военных в пятницу выдвинула генпрокуратура США. Президент Трамп в ответ на это возложил ответственность за ситуацию на администрацию Барака Обамы. Москва продолжает отрицать вмешательство в американские выборы.
Комментарии9
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kazlevich1949 15 июля 2018 | 13:14
Ну вот дожили - сегодня уже директор Национальной разведки США примеряет на себя роль Рихарда Зорге?
mavviomi 15 июля 2018 | 13:21
kazlevich1949: ну вот, дожили - портянки из идиотов превращаются в болванов!
ltvjrhfn1 15 июля 2018 | 13:27
mavviomi:
кастрлю на голову и ни одна портянка не сможет воздействовать на твой огромный моск специальными лучами.
fig_vvam 15 июля 2018 | 13:39
ltvjrhfn1: Обосрались надо скажать ращшисты капитально.
Это надо же предъявлены обвинения сотрудникам ГРУ с именами , фамилиями, должностями и званиями.
Только номера кабинетов осталось указать.
А личные дела их уже давно в ЦРУ находятся.
Хорошо ЦРУ поработало, завербовали в ГРУ кого надо.
И не одного видимо. Слили всех с потрохами.
теперь придется ребяток прятать на 2 м под землю.
Облом случился капитальный, ла, облом? Примые уши.мерно как ты обгадились,
по самые уши.
fig_vvam 15 июля 2018 | 13:39
ltvjrhfn1: Обосрались надо скажать ращшисты капитально.
Это надо же предъявлены обвинения сотрудникам ГРУ с именами , фамилиями, должностями и званиями.
Только номера кабинетов осталось указать.
А личные дела их уже давно в ЦРУ находятся.
Хорошо ЦРУ поработало, завербовали в ГРУ кого надо.
И не одного видимо. Слили всех с потрохами.
теперь придется ребяток прятать на 2 м под землю.
Облом случился капитальный, ла, облом? Примые уши.мерно как ты обгадились,
по самые уши.
komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 13:21
ничего страшного. когда технологии США догонят Российские, тогда и американцы смогут кибератаки на нас проводить.
zemljanka 15 июля 2018 | 13:22
Поклеп.
serg4422 15 июля 2018 | 13:32
замочим пиндосов как трусы в тазике!!!
severnaj 15 июля 2018 | 13:33
Просто они уже не могут остановиться. Уже не управляют этими фабриками с троллями с хакерами - они сами по себе , и ни кому не подчиняются.
volkov_25 15 июля 2018 | 13:36
Ни один, даже самый высокопоставленный военный или президент не смогут понять логику путина. Здесь нужен только врач.