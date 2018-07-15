18-летняя Анна Павликова, находящаяся в СИЗО по «делу» «Нового Величия», испытывает проблемы со здоровьем

18-летняя Анна Павликова, находящаяся в СИЗО по так называемому делу «Нового Величия», четвертый месяц испытывает проблемы со здоровьем. Тюремные врачи предупредили девушку, что у нее не будет детей.

Жуткий стресс, по выражению мамы Анны Павликовой, у дочери случился еще при обыске, когда в квартиру нагрянули люди в масках, перевернули все в комнате и кричали на девушку. Четвертый месяц она находится в заключении по делу «Нового Величия» — экстремистской организации, которую, по некоторым данным, организовал агент ФСБ и провокаторы. Четвертый месяц Павликова жалуется на здоровье – сказала «Эху» ее адвокат Ольга Карлова.

В интервью «Новой газете» мама Павликовой рассказала, что в камере девушке по началу не досталось даже кровати, а кто-то пытался отрезать ей волосы. До того как попасть в СИЗО, по ее рассказам, дочь работала в ветеринарной клинике, любила книги и мультики litle pony.

Сейчас же ее беспокоят головные боли и отсутствие аппетита, у девушки скачет давление и зафиксирован гормональный сбой. По словам женщины, врач в СИЗО сказала ее дочери просто: «тюрьма стерилизует». Завтра мать надеется увидеть Павликову на свидании.

В тюрьме по делу «Нового Величия» находятся еще пять человек, двое – под домашним арестом.