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Эксклюзив Эха 13:02, 15 июля 2018

18-летняя Анна Павликова, находящаяся в СИЗО по «делу» «Нового Величия», испытывает проблемы со здоровьем

18-летняя Анна Павликова, находящаяся в СИЗО по так называемому делу «Нового Величия», четвертый месяц испытывает проблемы со здоровьем. Тюремные врачи предупредили девушку, что у нее не будет детей.

Жуткий стресс, по выражению мамы Анны Павликовой, у дочери случился еще при обыске, когда в квартиру нагрянули люди в масках, перевернули все в комнате и кричали на девушку. Четвертый месяц она находится в заключении по делу «Нового Величия» — экстремистской организации, которую, по некоторым данным, организовал агент ФСБ и провокаторы. Четвертый месяц Павликова жалуется на здоровье – сказала «Эху» ее адвокат Ольга Карлова.

В интервью «Новой газете» мама Павликовой рассказала, что в камере девушке по началу не досталось даже кровати, а кто-то пытался отрезать ей волосы. До того как попасть в СИЗО, по ее рассказам, дочь работала в ветеринарной клинике, любила книги и мультики litle pony.

Сейчас же ее беспокоят головные боли и отсутствие аппетита, у девушки скачет давление и зафиксирован гормональный сбой. По словам женщины, врач в СИЗО сказала ее дочери просто: «тюрьма стерилизует». Завтра мать надеется увидеть Павликову на свидании.

В тюрьме по делу «Нового Величия» находятся еще пять человек, двое – под домашним арестом.

Комментарии

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irinakingsize1 15 июля 2018 | 13:05

Ну так селекция же! Они знают, кого стерилизовать, а кого плодить

irdo 15 июля 2018 | 13:16

Ужос.

yralez 15 июля 2018 | 13:09

У пахана и остальных членов ОПГ детей тоже нет......все за бугром да под чужими именами.
А немногие , кто остался, не дети,......последний кусок изо рта вырвут.

banyi2 15 июля 2018 | 13:10

Мультики она любила ))) Щас слеза потечёт

viniqi 15 июля 2018 | 13:14

banyi2: Гермафродитным пригожинским номерным мразям тут слово не давали!!!

(комментарий скрыт)

andy66 15 июля 2018 | 13:15

Российские тюрьмы созданы чтобы калечить тех людей, которых укажет начальство. Других функций нет...

m_doc 15 июля 2018 | 13:28

andy66: Отнюдь. В наших тюрьмах сверхлюди выводятся, что голодают по 60 дней, не помираючи и без ущерба для здоровья.
"Бесплодие" этой дурочки из той же серии.
Журналюгам бы врать и истерить поменьше, сами себя топят.

lovemoskaleva 15 июля 2018 | 13:16

Если сразу уедет - то всё у неё будет хорошо!!! Если нет - то ждёт судьба Новодворской! Мы за Сенцова переживаем, а тут девчонке жизнь портят!! Фашизм на Марше, гебистская сволота!

ivfn 15 июля 2018 | 13:33

lovemoskaleva:
!// Фашизм на Марше, гебистская сволота!//
Мужик ,с тобой все нормально? Колбасит то тебя как. Ты уж поаккуратней,береги здоровье

irinakingsize1 15 июля 2018 | 13:29

Простите, оффтоп.
Сейчас глянула в расписание (жду футбола, чего давно со мной не было.Кстати, Слава Хорватии! Хорватия, давай, давай!) и увидела, что сегодня "Познер" с Силуяновым выйдет по Первому каналу в 22 часа. Всю жизнь по ночам правду нес, а после 3-х удачных постов, случайно совпадающих по духу и содержанию с методичками местных троллей, сразу попал в прайм тайм. Совпадение? Не думаю!.

aneuman 15 июля 2018 | 13:35

У системы путина какие-то сложные отношения с женщинами.

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