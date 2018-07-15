Станислав Черчесов прервал интервью немецкому журналу «Шпигель» после вопроса о допинге
Станислав Черчесов прервал интервью немецкому журналу «Шпигель» после вопроса о допинге. Как сообщает издание, главного тренера сборной России по футболу просили прокомментировать предположения о том, что его подопечные могли употреблять запрещенные препараты.
«России не интересно, что вы думаете. Мой принцип такой: цели могут быть достигнуты лишь законными средствами», – заявил Черчесов и, как сообщается, вскоре пошел к выходу. Но потом вернулся и согласился продолжить интервью, если его будут спрашивать только о работе со сборной.
Комментарии30
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fig_vvam 15 июля 2018 | 12:40
испугался прямого вопроса.
Если человеку нечего скрывать, то он не убегает от вопролса.
Наверное, за кулисами емиу кураторы объяснили это он вернулся.
Но вообще-то беговые рекорюды, которые устанавливала его команда, вызывают вопросы.
И на некоторые уже есть ответы.
ze_danil 15 июля 2018 | 12:45
fig_vvam: ага
здоровый уссатый мужик истерит от вопросов о допинге
хотя, казалось бы, что в этих вопросах такого
honduras_na_colime 15 июля 2018 | 12:46
В общем-то понятливому пиплу с этим мандиалем в плане допинга всё ясно.
Организаторы те же, что и в случае с сочемоченской олимпиадой, и все остались у власти.
Так почему одна и та же система в одинаковых условиях должна вести себя по разному?
Ну, и ноу-хау этого мандиаля: допинг-контроль проводится не сторонними независимым агентами, а фифашистами. То есть кто работает, то и контролирует свою же работу.
Очень удобно!
Ну, а Черчесов, видать, к такой дикости ещё не привык, вот очко и не выдержало, судорожно сжалось в критический момент.
Ну, как-то так.
gordy 15 июля 2018 | 13:02
Не удивляет, но Неймар добивается скандальности более интересным способом?
sskull 15 июля 2018 | 13:03
honduras_na_colime: А можно узнать, а что такого случилось на сочинской олимпиаде? Как были наши на первом месте, так и остались. Все медали Лозаннский суд вернул, несмотря на истерики, таких, как ты. Что не так с ЧМ? Это такая редкость, что хозяева ЧМ могут выиграть 3 матча, один по пенальти?
viniqi 15 июля 2018 | 13:09
sskull: .Сскуллящее пригожинское чмо- вы мразь подзабыли дырку в стене для подмены мочи наших спортсменов, через которую путираша решила любыми путями завоевать себе первое место???
soldat777 15 июля 2018 | 13:19
sskull: Этим козлам ничего не докажешь! Они так заточены. Послушайте из лохматого вошьдя, у него и его подручных, всегда виновата Россия, ВВП и остальные 86%.
honduras_na_colime 15 июля 2018 | 13:19
sskull: Удило ватное, для начала, CAS вернул не все медали.
И второе, судебное разбирательство пошло дальше и не закончено.
Всех не подкупишь, как это думают кремляди-пуйлопитеке.
Пару маленьких маркеров.
Когда агенты ВАДА презжали в крупные города Роисси с целью взять пробы у великих спортсменов-скрепоносцев, то оказывалось, что их нет на месте и в ближайшее время они не могут приехать к антидопингистам.
Тогда антидопингисты говорили - Магомет поедет к горе.
На что им отвечали: все скрепоносные спортсмены разъехались по закрытым номерным городам, куда въезд по особому разрешению, и вы его не получите.
А с одними сибирскими региональными соревнованиями вообще цирк случился: когда стало известно, что на них будут агенты ВАДА, резко снялась туева хуча спортсменов. Ну, типа спортсменов.
Вот так, удило ватное, учи матчасть.
Как сказала однажды Тереза Мэй - мы знаем, что вы делаете, и это вам не удастся.
sskull 15 июля 2018 | 13:24
honduras_na_colime: Хохол, не истери. Займись своей укродупой лучше. Вам вроде джавелины дали, когда хорватский вариант будет?)
Мэй-это криворотая дура, которая травит своих граждан? Мне она не авторитет. Я же украинский раб, как ты.
soldat777 15 июля 2018 | 13:23
sskull: Добавлю. Черчесов той же ментальности, что и тот , который грохнул швейцарского авиадиспетчера. Сегодня такой вариант ни к чему.
Удачи и хорошего дня.
soldat777 15 июля 2018 | 13:14
ze_danil: и вот какой то педик, задаёт свой педрический вопрос. Нормальный, чтоб не выдать свои чувства, не зарядить в промежность с носка (пыром), вышел сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. И всё!!!
glebbalbesov 15 июля 2018 | 12:46
fig_vvam: это какие???? За вранье отвечать не боитесь? Просто Черчесов не базарная бабка всякую чушь обсуждать.
fig_vvam 15 июля 2018 | 12:53
glebbalbesov: Маленький, читай признарния врача сборной России.
Да, эти препараты пока в список допитнга не входят , пока.
Именно так сп исок допинга и обновляется и пополняется.
sskull 15 июля 2018 | 13:05
fig_vvam: Прыщавый гомик, оказывается нашатырь это допинг?)))ну ты и мудааааак.
viniqi 15 июля 2018 | 12:53
glebbalbesov: Истерят всегда те, кому наступают на больное место- а честному человеку не страшны любые вопросы если ему скрывать нечего- видать Черчесов не относится к таким?!!!
sskull 15 июля 2018 | 13:12
viniqi: Дырку разворотили только в твоей заднице твои клиенты с буйнакского рынка, продавец...
Никто эту дырку не видел. Только со слов мудака родченкова, который уже отказался от своего бреда. Хотя что я тебе рассказываю. Есть суд в Лощанне, который все медали вернул. Россия как была, так и осталась на первом месте.
А свой бред иди рассказывай мудаку фиг ваму, он такой же пидар, как и ты. Вы быстренько найдете общий язык..друг у друга в задницах.
viniqi 15 июля 2018 | 13:16
sskull: Сскуллящее пригожинское тыкающее чмо- дырка только у вашей мамы через которую она выбрасывала вас ублюдка сдуру и по пьяне!!!
mmm_333 15 июля 2018 | 13:10
Вот что я написал к другой "новости" про Черсеова, которая была на этой недели: "Ну и что? Новость в чем? Если политики ублюдки наживаются на недалёких людях, которые записали друг друга во враги, то это не значит, что тут есть новости? Мог бы посоветоваться с тренером любой, другой страны. Кстати это не мешает " усам надежды " (кстати идиотский мем) обильно хлебать за счёт налогоплательщиков из бюджета и хамить журналистам и болельщикам. "
Замечательно характеризует его.
zolingen 15 июля 2018 | 12:43
Ах россии не интересно, ну так пусть устраивает мундиали и прочую купленную спортивную движуху среди дворовых команд. Это гораздо интереснее.
gregor 15 июля 2018 | 12:44
За препараты ,помогавшие играть российской сборной .... ,за их изготовление ,... и дали , Героя России , Кириенке . За не возможность распознания ,пока не возможность ,а дальше ...... авось .
andre_klimov 15 июля 2018 | 12:49
gregor:
Никто и не будет распознавать. На мероприятиях ФИФА нет независимого допинг-контроля. А сами себя они уже "самыми чистыми" обьявили. Совсем как бандерлоги у Киплинга :))
vilingrad 15 июля 2018 | 12:51
России не интересно, что вы думаете."
Еще один говорит от имени России. Жалкие людишки:)
antiboh 15 июля 2018 | 13:05
vilingrad: //..от имени России..//
С языка..
zik14 15 июля 2018 | 12:51
Черчесов - серьезный мужик, прекрасный тренер. А с "допингами" и нашатырями" - это к орехам и прочим родченковым и швондерам...
viniqi 15 июля 2018 | 12:58
zik14: .Серьезный мужик почему то как баба истерит от не удобных заданных ему вопросов???
flyholander 15 июля 2018 | 12:53
Еще не вечер...в Сочах тоже все так классно заканчивалось...Вроде уже пора путинской России вновь "отличиться" - давно дровишек не подкидывала...
sskull 15 июля 2018 | 13:07
flyholander: flyholander: И закончилось. Как была Россия на первом месте, так и осталась. Спортивный суд Лозанны послал всех макларенов, родченковых и остальных завистливых говнюков в задницу с их бездоказательным бредом и вернул медали.
andy66 15 июля 2018 | 12:57
В доме повешенного о веревке не говорят... РФ упорно пытается делать вид оскорбленной невинности после сочинского позорища. ..
putn_pnh 15 июля 2018 | 13:13
«России не интересно»
Оборзел. Сказал бы «Северной-Осетии не интересно»
serg4422 15 июля 2018 | 13:30
надо было этому немцу по морде дать.