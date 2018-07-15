Станислав Черчесов прервал интервью немецкому журналу «Шпигель» после вопроса о допинге. Как сообщает издание, главного тренера сборной России по футболу просили прокомментировать предположения о том, что его подопечные могли употреблять запрещенные препараты.

«России не интересно, что вы думаете. Мой принцип такой: цели могут быть достигнуты лишь законными средствами», – заявил Черчесов и, как сообщается, вскоре пошел к выходу. Но потом вернулся и согласился продолжить интервью, если его будут спрашивать только о работе со сборной.