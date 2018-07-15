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12:32, 15 июля 2018

Станислав Черчесов прервал интервью немецкому журналу «Шпигель» после вопроса о допинге

Станислав Черчесов прервал интервью немецкому журналу «Шпигель» после вопроса о допинге. Как сообщает издание, главного тренера сборной России по футболу просили прокомментировать предположения о том, что его подопечные могли употреблять запрещенные препараты.

«России не интересно, что вы думаете. Мой принцип такой: цели могут быть достигнуты лишь законными средствами», – заявил Черчесов и, как сообщается, вскоре пошел к выходу. Но потом вернулся и согласился продолжить интервью, если его будут спрашивать только о работе со сборной.

Комментарии

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fig_vvam 15 июля 2018 | 12:40

испугался прямого вопроса.
Если человеку нечего скрывать, то он не убегает от вопролса.
Наверное, за кулисами емиу кураторы объяснили это он вернулся.
Но вообще-то беговые рекорюды, которые устанавливала его команда, вызывают вопросы.

И на некоторые уже есть ответы.

ze_danil 15 июля 2018 | 12:45

fig_vvam: ага

здоровый уссатый мужик истерит от вопросов о допинге

хотя, казалось бы, что в этих вопросах такого

honduras_na_colime 15 июля 2018 | 12:46

В общем-то понятливому пиплу с этим мандиалем в плане допинга всё ясно.
Организаторы те же, что и в случае с сочемоченской олимпиадой, и все остались у власти.
Так почему одна и та же система в одинаковых условиях должна вести себя по разному?
Ну, и ноу-хау этого мандиаля: допинг-контроль проводится не сторонними независимым агентами, а фифашистами. То есть кто работает, то и контролирует свою же работу.
Очень удобно!
Ну, а Черчесов, видать, к такой дикости ещё не привык, вот очко и не выдержало, судорожно сжалось в критический момент.
Ну, как-то так.

gordy 15 июля 2018 | 13:02

Не удивляет, но Неймар добивается скандальности более интересным способом?

sskull 15 июля 2018 | 13:03

honduras_na_colime: А можно узнать, а что такого случилось на сочинской олимпиаде? Как были наши на первом месте, так и остались. Все медали Лозаннский суд вернул, несмотря на истерики, таких, как ты. Что не так с ЧМ? Это такая редкость, что хозяева ЧМ могут выиграть 3 матча, один по пенальти?

viniqi 15 июля 2018 | 13:09

sskull: .Сскуллящее пригожинское чмо- вы мразь подзабыли дырку в стене для подмены мочи наших спортсменов, через которую путираша решила любыми путями завоевать себе первое место???

soldat777 15 июля 2018 | 13:19

sskull: Этим козлам ничего не докажешь! Они так заточены. Послушайте из лохматого вошьдя, у него и его подручных, всегда виновата Россия, ВВП и остальные 86%.

honduras_na_colime 15 июля 2018 | 13:19

sskull: Удило ватное, для начала, CAS вернул не все медали.
И второе, судебное разбирательство пошло дальше и не закончено.
Всех не подкупишь, как это думают кремляди-пуйлопитеке.
Пару маленьких маркеров.
Когда агенты ВАДА презжали в крупные города Роисси с целью взять пробы у великих спортсменов-скрепоносцев, то оказывалось, что их нет на месте и в ближайшее время они не могут приехать к антидопингистам.
Тогда антидопингисты говорили - Магомет поедет к горе.
На что им отвечали: все скрепоносные спортсмены разъехались по закрытым номерным городам, куда въезд по особому разрешению, и вы его не получите.
А с одними сибирскими региональными соревнованиями вообще цирк случился: когда стало известно, что на них будут агенты ВАДА, резко снялась туева хуча спортсменов. Ну, типа спортсменов.
Вот так, удило ватное, учи матчасть.
Как сказала однажды Тереза Мэй - мы знаем, что вы делаете, и это вам не удастся.

sskull 15 июля 2018 | 13:24

honduras_na_colime: Хохол, не истери. Займись своей укродупой лучше. Вам вроде джавелины дали, когда хорватский вариант будет?)
Мэй-это криворотая дура, которая травит своих граждан? Мне она не авторитет. Я же украинский раб, как ты.

soldat777 15 июля 2018 | 13:23

sskull: Добавлю. Черчесов той же ментальности, что и тот , который грохнул швейцарского авиадиспетчера. Сегодня такой вариант ни к чему.
Удачи и хорошего дня.

soldat777 15 июля 2018 | 13:14

ze_danil: и вот какой то педик, задаёт свой педрический вопрос. Нормальный, чтоб не выдать свои чувства, не зарядить в промежность с носка (пыром), вышел сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. И всё!!!

glebbalbesov 15 июля 2018 | 12:46

fig_vvam: это какие???? За вранье отвечать не боитесь? Просто Черчесов не базарная бабка всякую чушь обсуждать.

fig_vvam 15 июля 2018 | 12:53

glebbalbesov: Маленький, читай признарния врача сборной России.
Да, эти препараты пока в список допитнга не входят , пока.
Именно так сп исок допинга и обновляется и пополняется.

sskull 15 июля 2018 | 13:05

fig_vvam: Прыщавый гомик, оказывается нашатырь это допинг?)))ну ты и мудааааак.

viniqi 15 июля 2018 | 12:53

glebbalbesov: Истерят всегда те, кому наступают на больное место- а честному человеку не страшны любые вопросы если ему скрывать нечего- видать Черчесов не относится к таким?!!!

sskull 15 июля 2018 | 13:12

viniqi: Дырку разворотили только в твоей заднице твои клиенты с буйнакского рынка, продавец...
Никто эту дырку не видел. Только со слов мудака родченкова, который уже отказался от своего бреда. Хотя что я тебе рассказываю. Есть суд в Лощанне, который все медали вернул. Россия как была, так и осталась на первом месте.
А свой бред иди рассказывай мудаку фиг ваму, он такой же пидар, как и ты. Вы быстренько найдете общий язык..друг у друга в задницах.

viniqi 15 июля 2018 | 13:16

sskull: Сскуллящее пригожинское тыкающее чмо- дырка только у вашей мамы через которую она выбрасывала вас ублюдка сдуру и по пьяне!!!

mmm_333 15 июля 2018 | 13:10

Вот что я написал к другой "новости" про Черсеова, которая была на этой недели: "Ну и что? Новость в чем? Если политики ублюдки наживаются на недалёких людях, которые записали друг друга во враги, то это не значит, что тут есть новости? Мог бы посоветоваться с тренером любой, другой страны. Кстати это не мешает " усам надежды " (кстати идиотский мем) обильно хлебать за счёт налогоплательщиков из бюджета и хамить журналистам и болельщикам. "
Замечательно характеризует его.

zolingen 15 июля 2018 | 12:43

Ах россии не интересно, ну так пусть устраивает мундиали и прочую купленную спортивную движуху среди дворовых команд. Это гораздо интереснее.

gregor 15 июля 2018 | 12:44

За препараты ,помогавшие играть российской сборной .... ,за их изготовление ,... и дали , Героя России , Кириенке . За не возможность распознания ,пока не возможность ,а дальше ...... авось .

andre_klimov 15 июля 2018 | 12:49

gregor:
Никто и не будет распознавать. На мероприятиях ФИФА нет независимого допинг-контроля. А сами себя они уже "самыми чистыми" обьявили. Совсем как бандерлоги у Киплинга :))

vilingrad 15 июля 2018 | 12:51

России не интересно, что вы думаете."
Еще один говорит от имени России. Жалкие людишки:)

antiboh 15 июля 2018 | 13:05

vilingrad: //..от имени России..//
С языка..

zik14 15 июля 2018 | 12:51

Черчесов - серьезный мужик, прекрасный тренер. А с "допингами" и нашатырями" - это к орехам и прочим родченковым и швондерам...

viniqi 15 июля 2018 | 12:58

zik14: .Серьезный мужик почему то как баба истерит от не удобных заданных ему вопросов???

flyholander 15 июля 2018 | 12:53

Еще не вечер...в Сочах тоже все так классно заканчивалось...Вроде уже пора путинской России вновь "отличиться" - давно дровишек не подкидывала...

sskull 15 июля 2018 | 13:07

flyholander: flyholander: И закончилось. Как была Россия на первом месте, так и осталась. Спортивный суд Лозанны послал всех макларенов, родченковых и остальных завистливых говнюков в задницу с их бездоказательным бредом и вернул медали.

andy66 15 июля 2018 | 12:57

В доме повешенного о веревке не говорят... РФ упорно пытается делать вид оскорбленной невинности после сочинского позорища. ..

putn_pnh 15 июля 2018 | 13:13


«России не интересно»
Оборзел. Сказал бы «Северной-Осетии не интересно»


serg4422 15 июля 2018 | 13:30

надо было этому немцу по морде дать.

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