В  новой конституции Кубы появятся пункты о рыночной экономике и частной собственности

При этом в документе останутся положения о главенстве Коммунистической партии в жизни общества. Об этом сообщает официальная газета кубинской Компартии «Гранма».

Отмечается, что новая конституция введет разделение в стране постов президента и главы правительства. Избирать президента будут депутаты парламента. Через неделю проект новой конституции представят на рассмотрение национальному собранию.