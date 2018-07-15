В новой конституции Кубы появятся пункты о рыночной экономике и частной собственности
При этом в документе останутся положения о главенстве Коммунистической партии в жизни общества. Об этом сообщает официальная газета кубинской Компартии «Гранма».
Отмечается, что новая конституция введет разделение в стране постов президента и главы правительства. Избирать президента будут депутаты парламента. Через неделю проект новой конституции представят на рассмотрение национальному собранию.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hz6691 15 июля 2018 | 12:45
После 60 лет блуждания по "пустыне" семейка Кастро привела кубинский народ к исходной точке маршрута.
kazlevich1949 15 июля 2018 | 13:18
И на Кубе НЭП 2.0... ну я таки думаю, что ЦРУ сегодня в этом своём 52м штате марксистско-ленинского социализма со своим НЭП 2.0 будет поумнее, нежели когда-то в социалистическом СССР со своим НЭП разобрался ставленник МИ 6 Иосиф Сталин???
greeg1 15 июля 2018 | 13:30
Коммунизм бессмертен как мафия и неизлечим как СПИД и рак. Поняв свою историческую ошибку кубинские коммунисты готовы служить любому капитализму под управлением президента с партийным билетом в кармане.