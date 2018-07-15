В администрации Трампа заявили о том, что не будут поощрять неуважительное отношение журналистов к президенту

В администрации Дональда Трампа заявили о том, что не будут поощрять неуважительное отношение журналистов к президенту США. Его пресс-секретарь Сара Сандерс написала в Твиттере, что приоритеты появления сотрудников Белого дома на телевидении будут пересмотрены.

Она отметила, что корреспондент CNN проявил неуважение к Трампу и британскому премьеру Терезе Мей во время их пресс-конференции. В чем именно заключаются претензии Белого дома к журналисту, Сандерс не пояснила.

В Лондоне Трамп отказался выслушать вопрос CNN, а его советник по национальной безопасности Джон Болтон отменил интервью телеканалу.