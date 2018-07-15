В администрации Трампа заявили о том, что не будут поощрять неуважительное отношение журналистов к президенту
В администрации Дональда Трампа заявили о том, что не будут поощрять неуважительное отношение журналистов к президенту США. Его пресс-секретарь Сара Сандерс написала в Твиттере, что приоритеты появления сотрудников Белого дома на телевидении будут пересмотрены.
Она отметила, что корреспондент CNN проявил неуважение к Трампу и британскому премьеру Терезе Мей во время их пресс-конференции. В чем именно заключаются претензии Белого дома к журналисту, Сандерс не пояснила.
В Лондоне Трамп отказался выслушать вопрос CNN, а его советник по национальной безопасности Джон Болтон отменил интервью телеканалу.
Комментарии4
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danko1 15 июля 2018 | 12:39
Надо же. Администрация Трампа не будет только поощрять неуважительное отношение журналистов к нему.
Их даже в экстремизме обвинять не будут и каналы не будут закрывать?
Путин может научить Трампа как с инакомыслием бороться надо.
fig_vvam 15 июля 2018 | 12:42
danko1:Хорошему Путин не научит. А этому может.
Здпесь он дока
danko_viola 15 июля 2018 | 12:42
danko1: старуха хамка. А ты уважительное отношения имеешь? Я бы на месте Путина тебя на 15 посадил. Я думаю он знает где живет Весёлкина из маями. Только она никому не нужна. Сама сотрется.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 13:08
Вообще вполне приемлимо устранять продажных журналюг физически. Без шума и пыли.