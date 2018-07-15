Туск сообщил, что Трамп больше понимает позицию России относительно Украины, чем политику Киева

Дональд Туск сообщил, что президент США больше понимает позицию России относительно Украины, чем политику Киева. Глава Евросовета рассказал о своих впечатлениях после нескольких разговоров с Дональдом Трампом.

В эфире польского канала ТВН-24, Туск отметил, что Трамп открыт для таких лидеров, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын и президент России Владимиер Путин, что по мнению Туска, создает новую ситуацию для всего мира.