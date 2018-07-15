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12:31, 15 июля 2018

Туск сообщил, что Трамп больше понимает позицию России относительно Украины, чем политику Киева

Дональд Туск сообщил, что президент США больше понимает позицию России относительно Украины, чем политику Киева. Глава Евросовета рассказал о своих впечатлениях после нескольких разговоров с Дональдом Трампом.
В эфире польского канала ТВН-24, Туск отметил, что Трамп открыт для таких лидеров, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын и президент России Владимиер Путин, что по мнению Туска, создает новую ситуацию для всего мира.

Комментарии

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banyi2 15 июля 2018 | 12:36

Новость уже состарилась, когда Эхо её решила выставить. Думали само рассосётся , наверное )

danko_viola 15 июля 2018 | 12:45

banyi2: туск козел. Это видно.

viniqi 15 июля 2018 | 12:50

banyi2: Пригожинским номерным гермафродитам тут слово не давали!!!

danko_viola 15 июля 2018 | 13:05

viniqi: тролль опущенный, пойди подотрись!

liquidsky__ 15 июля 2018 | 13:06

banyi2: Сольют кастрюль, вопрос только в том насколько глубоко )

parasuk_ 15 июля 2018 | 12:40

Обменяет трамп путину свидомых обезьянок на что-нибудь полезное. Например, на долю в сп2 :)

ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 12:44

parasuk_: А нахера нам эти животные !? Пусть европа теперь кормит эту зимбабвину !)

kamen_12 15 июля 2018 | 12:48

ukraina_biomusor: Спасибо, не надо, своих африканцев хватает. Пусть Зимбабве и кормит.

komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 12:52

kamen_12: само смешное что в нынешнем состоянии, Зимбабве в состоянии прокормить Украину

kaplan911 15 июля 2018 | 12:52

ukraina_biomusor:
Поэтому ваша Раша направляет в Донбабве и Лугандонию более миллиарда евро на их сдержание в год?!

ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 12:58

kaplan911: Ну попробуйте вы миллиарды туда отправляйте , или ваще нищаки !?)))

old44 15 июля 2018 | 13:28

kaplan911: выфсёврёте ! домбас кормил всю украину и теперь она загибается и мёрзнет без днр-лнр !

parasuk_ 15 июля 2018 | 12:56

ukraina_biomusor: Сам удивляюсь. Все-таки 300 лет их кормили и воспитывали

banyi2 15 июля 2018 | 12:47

parasuk_: За этот зоопарк еще что то давать надо??? Пусть бабла на кормёшку и охрану дают)

redactor 15 июля 2018 | 12:49

Слова слова..за ними нет и не будет никаких реальных дел со стороны США. Но патриоты уже привыкли надрачивать даже на такие "новости"...

ematveev 15 июля 2018 | 13:38

redactor:
Полгода назад: никакой встречи не будет, нечего Трампу обсуждать с Путиным.
Месяц назад: никакой встречи не будет. Администрация США не даст Трампу встретиться с Путиным.
За день до встречи: нет и не будет никаких реальных дел со стороны США.

Вы на завтра тезисы с частицей "не" уже заготовили?

haldey 15 июля 2018 | 12:50

Трамп не понимает политику Украины? А кто им ее диктует? Или хохлы до такой степени некомпетентны, что даже нормально записать и выполнить простые указания не в состоянии?
Перестройка Запада идет полным ходом. Теперь к ней еще и гласность добавилась, после чемпионата РТ получила миллионы новых зрителей.
Напомню несколько афоризмов Горбатого:
1.Реформы должен завершать тот, кто их начал. А начал-то их я!
2.Лучше работать завтра, чем сегодня!
3.Говорю то, что думаю. Точно так же, когда обо мне говорят, что думают, а даже не думая, говорят. Почему же я, думая, не могу сказать?
4.Дайте я скажу то, что сказал.
Трампушка, жги глаголом, у тебя лучше получается)))

taxidermist_ru 15 июля 2018 | 13:20

haldey: "...жги глаголом"
Только "глаголы" евонные какие-то корявенькие выходють.
Зато дела пацанскиее, дюже интересней ))

zolingen 15 июля 2018 | 12:51

Ну просто у трампа еще никто пока куска Америки не аннексировал, вот и не поримает каково это.

kaplan911 15 июля 2018 | 12:54

Трамп непредсказуем. Наш тоже.
Не скажешь, что это сладкая парочка.

greeg1 15 июля 2018 | 13:01

Господа. Хватит выпрыгивать из штанов делая вид, что вы можете повлиять на исход переговоров. Давайте лучше сначала дождёмся окончания матча между Ильёй Муромцем и Терминатором.

alend 15 июля 2018 | 13:09

greeg1: а муромец это маленький плешивенький .)))..?? до чего оно дожил)))))

polikarpich 15 июля 2018 | 13:13

greeg1: Я там вижу только Чахлика Бессмертного и Лихо Одноглазое.

ppvngavr 15 июля 2018 | 13:09

Такое впечатление, что паясничание Трампа на руку Путину, не видящего дальше собственного носа!

irinakingsize1 15 июля 2018 | 13:19

Господа, просто погуглите ,какую роль в расследовании Смоленской авиакатастрофы сыграл Туск и поймете, почему Туск распространяет такую информацию.
Например, можно почитать вот это: "Минобороны Польши передало в прокуратуру дополнительные материалы против Туска в связи с крушением "Ту-154" под Смоленском"
Подробнее: https://www.newsru.com/world/11oct2017/tusktu154.html

grossalexis072018 15 июля 2018 | 13:19

Самое главное не в том что понимает Трамп, а в том что понимают жители самой Украины ;)) А Туск - это евробюрократ, заточенный лизать и на право и на лево ;))

kazlevich1949 15 июля 2018 | 13:26

Ну таки даже и у Юрия Олеши каждый из Трёх Толстяков прекрасно знал и чего в сухом остатке от куклы хотел их "наследник Путти", нежели чего хотела акробатка Суок от наследника: пардон, х... п.... не товарищ.

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