В Хельсинки в день встречи Путина и Трампа пройдут 16 протестных митингов

Их участники выскажутся против политики обоих лидеров России и США, а также выступят в защиту прав человека. Это сообщил изданию Фонтанка мэр финской столицы Ян Вапаавуори. По его словам, большинство демонстраций будут небольшими.

Самый крупный митинг ожидается сегодня на центральной площади. Мэр добавил, что освещать саммит приехали полторы тысячи журналистов из разных стран.

Президенты России и США проведут переговоры завтра.