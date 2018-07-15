В Хельсинки в день встречи Путина и Трампа пройдут 16 протестных митингов
Их участники выскажутся против политики обоих лидеров России и США, а также выступят в защиту прав человека. Это сообщил изданию Фонтанка мэр финской столицы Ян Вапаавуори. По его словам, большинство демонстраций будут небольшими.
Самый крупный митинг ожидается сегодня на центральной площади. Мэр добавил, что освещать саммит приехали полторы тысячи журналистов из разных стран.
Президенты России и США проведут переговоры завтра.
Комментарии11
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danko_viola 15 июля 2018 | 12:40
Всех гомосексуалистов и зелёных из Германии пригнали. Фины бейте их! Права человека, собирать беженцев и тащить их в Германии за счет немцев.
irinakingsize1 15 июля 2018 | 13:09
danko_viola: А ты, портяныч, не хочешь вместо геев (они уже никого не интересуют) наших мундиальных женщин пригнать? Это наше ноу-хау-есть теперь чем гордиться!
Мундиальки! Давай,давай!
kaplan911 15 июля 2018 | 12:48
Тухлыми яйцами и помидорами запаслись, не ?!
flyholander 15 июля 2018 | 12:49
Полковника Квачкова срочно перебросить надо бы...
odobryam_s 15 июля 2018 | 12:56
" - Не согласен я!
_ С кем, позвольте поинтересоваться, с Энгельсом или с Каутским?
- А с обоими! А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет..."
М.А. Булгаков. "Собачье сердце". Цитата по памяти.
hastings 15 июля 2018 | 13:03
Эх, казачков бы наших туда. И байкеров-патриотов...
polikarpich 15 июля 2018 | 13:09
hastings: Сладкозадова, что ли, патриотичнейшего и с косметичкой? И ряженых с плётками из секс-шопа? Так это не гей-парад, а митинг протеста, вы попутали.
yralez 15 июля 2018 | 13:03
ИМ ведь посадить никого нельзя и оштрафовать непомерно.
Вот чекисты зубами скрипят.
ematveev 15 июля 2018 | 13:34
yralez:
Ну так митинги ж согласованы.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 13:04
Страшно подумать сколько бабла демшиза влила в митинги. Вместо пенсий старикам и заботы о здоровье.
vlabumur 15 июля 2018 | 13:06
"Финское законодательство требует от организаторов публичных мероприятий уведомить о них органы правопорядка как минимум за 6 часов до начала самой акции."
Так у них там свобода что ли?