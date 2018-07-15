Адвокат фигурантки дела «Нового величия» Павликовой сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у подзащитной

Адвокат фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой Ольга Карлова сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у подзащитной. Подробности Карлова рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У нее проблемы с почками и с яичниками. Гинеколог в СИЗО сказал, что ситуация очень серьезная, и необходимо срочное лечение», — отметила Карлова. Она добавила, что в пятницу Павликову возили на МРТ головного мозга. «Мать пойдет к ней на свидание в понедельник и все подробно узнает», — заключила Карлова.

Ранее тюремные медики сказали 18-летней Анне Павликовой, что у нее не будет детей. Об этом «Новой газете» сообщила ее мать.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек, их обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1, 2 статьи 282.1 УК). Шестеро арестованных находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. Мать Павликовой и еще одной обвиняемой — Марии Дубовик — попросили президента Владимира Путина вмешаться в это уголовное дело.