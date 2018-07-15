В Великобритании нашли ранее неизвестный сценарий Стэнли Кубрика
Знаменитый американский режиссер планировал сделать экранизацию новеллы Стефана Цвейга «Жгучая тайна». По сюжету мужчина пытается подружиться с мальчиком, чтобы соблазнить его мать.
Как сообщили газете Guardian в Бангорском университете в Уэльсе, Кубрик практически завершил работу над сценарием. По мнению специалистов, продюсеры отказались от экранизации, поскольку в 50-х эту историю сочли слишком смелой.
Комментарии2
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boldu1n 15 июля 2018 | 12:22
Полёт американцев на Луну?
hastings 15 июля 2018 | 12:38
boldu1n: Я кого не спрашивал у нас в поселке про лунную аферу - все считают, что брешут пиндосы. Кубрик это снял или Уолт Дисней.