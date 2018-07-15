В Великобритании нашли ранее неизвестный сценарий Стэнли Кубрика

Знаменитый американский режиссер планировал сделать экранизацию новеллы Стефана Цвейга «Жгучая тайна». По сюжету мужчина пытается подружиться с мальчиком, чтобы соблазнить его мать.

Как сообщили газете Guardian в Бангорском университете в Уэльсе, Кубрик практически завершил работу над сценарием. По мнению специалистов, продюсеры отказались от экранизации, поскольку в 50-х эту историю сочли слишком смелой.