Чемпионат мира по футболу сегодня завершится матчем Франция-Хорватия
Чемпионат мира по футболу сегодня завершится матчем Франция-Хорватия. Первенство стало лучшим за всю историю проведения турнира, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Он поблагодарил правительство России и президента Владимира Путина.
Комментарии2
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addi 15 июля 2018 | 12:30
Можно было поблагодарить одного Пу, т.к. аксиома "Путин - это Россия" пока ещё
действует. Пока...
P.S.: буду "болеть" за Францию, но не расстроюсь, если победят "шахматные". Ветер
им всем в паруса !....
fig_vvam 15 июля 2018 | 12:50
addi: Инфантино тмак стелится перед Путиным .... Видимо, хорошо его оплачивают. Персонально его.
Но и ФИФА зарааотало на ЧМ по максимуму,
в то время как Россия и меет колоссальные убытки от ЧМ.
Благодаря ЧМ-2018 ФИФА получила рекордную выручку в размере $6,1 млрд. При этом основные расходы на проведение ЧМ — более $14 млрд — взял на себя российский оргкомитет.
Подробнее на РБК:
Причем 14 миллиардов это только прямые расходы России на ЧМ, а реально все расходы более 40 миллиардов.
При эт о м ФИФА не потратила ни цента.