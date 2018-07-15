В Подмосковье была изнасилована 5-летняя девочка
В Подмосковье была изнасилована 5-летняя девочка. Как сообщает «Московский комсомолец», в четверг вечером в полицию обратилась жительница города Руза. Она заявила, что преступление произошло в доме по соседству. Был задержан 32-летний, ранее судимый местный житель.
Комментарии11
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ansata 15 июля 2018 | 12:13
До суда может и не дожить, что будет правильно.
vlabumur 15 июля 2018 | 12:18
ansata: До суда может и не дожить
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А вот надо бы по суду.
ruderpost 15 июля 2018 | 12:32
ansata: не только доживёт но может быть оправдан : девочка сама предложила дяде продажную любовь. а родителей привлечёт ювенальня юстиция.
evgeny_biolog 15 июля 2018 | 12:16
А если взять статистику насилий по России за несколько лет, что мы увидим?
serjio99 15 июля 2018 | 12:36
evgeny_biolog: В прошлом году прокуратура РФ опубликовала данные по умышленным убийствам за текущий год (рассчитываются на сто тысяч населения). Россия и США разделили третье место. Первое и второе заняли Мексика и Бразилия.
В восьмидесятых годах слышал на лекции, что по злостным хулиганствам и изнасилованиям СССР приблизился (снизился) только к семидесятым годам.
serjio99 15 июля 2018 | 12:39
serjio99: Опечатался. Приблизился к среднеевропейскому уровню.
evgeny_biolog 15 июля 2018 | 12:56
serjio99:По данным Росстата, количество зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, с 2013 по 2015 год в России увеличилось на 10 тыс. и составило 96,5 тыс. При этом детей, признанных пострадавшими от действий сексуального характера, в 2013 году было 1 тыс., в 2014 году — 2,4 тыс., а в 2015-м — 3,7 тыс. Такой рост преступлений против детей, по мнению правозащитников и психологов, говорит как о более эффективной работе правоохранительных органов, которые стали эффективнее выявлять преступления, так и о реальном увеличении в стране количества педофилов. В том числе и за счет рецидивистов, уже отбывших наказание.
mystar 15 июля 2018 | 12:41
evgeny_biolog: А если взять статистику насилий по России за несколько лет, что мы увидим?
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Ничего особенного Вы не увидите. США лидируют по уровню изнасилований детей и подростков. Каждые 8 минут в США насилуют одного ребенка. Такая вот статистика. Россия в рейтинге дааалеко внизу списка.
maik19_ 15 июля 2018 | 12:26
Неужели хасиды ?
fig_vvam 15 июля 2018 | 12:36
maik19_: маня. это исключительно в древних русских традициях этот человек действовал.
До крещения Руси сношать детей считалось правильным и верным.
Вот сейчас родноверы и восстанвливают старинные обычаи. Нарисуют свастику и вперед. Скрепы у вас такие.
odobryam_s 15 июля 2018 | 12:28
Погань какая!