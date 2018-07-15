В Подмосковье была изнасилована 5-летняя девочка. Как сообщает «Московский комсомолец», в четверг вечером в полицию обратилась жительница города Руза. Она заявила, что преступление произошло в доме по соседству. Был задержан 32-летний, ранее судимый местный житель.