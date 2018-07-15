В московском районе Люблино местные жители обнаружили незаконную мусорную свалку
Её устроили на территории одного из заводов.
Жители забили тревогу весной. Когда от свалки пошёл резкий, неприятный запах. Люди также видели мусоровозы, которые направлялись в сторону литейно-механического завода. Как выяснилось, один из бывших цехов предприятия в Люблино заняла огромная мусорная свалка. В последние дни об этом сообщили сразу несколько СМИ. Один из жителей смог попасть на закрытую территорию и через отверстие в крыше снять горы мусора. Активисты пожаловались в управу района Люблино, руководство признало: свалка действительно есть, но поскольку территория завода городу не принадлежит, ничего нельзя с этим сделать, приводит слова активистки Анастасии Пташинской «Радио Свобода». СМИ выяснило: землёй, на которой стоит завод, владеет компания МФС-ПИК. А свалку устроил один из арендаторов помещений, он появился при предыдущем владельце. Компания купила у РЖД 60 гектаров земли для строительства жилья. Но на арендатора новый владелец повлиять не может. В МФС-ПИК обещали, что до конца года территорию полностью очистят под строительство жилого проекта. Пока же поставили нейтрализаторы неприятного запаха.
В РЖД ситуацию пока не комментировали.
Комментарии1
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vlabumur 15 июля 2018 | 12:43
Активисты пожаловались в управу района Люблино, руководство признало: свалка действительно есть, но поскольку территория завода городу не принадлежит, ничего нельзя с этим сделать,
.........землёй, на которой стоит завод, владеет компания МФС-ПИК. А свалку устроил один из арендаторов помещений, он появился при предыдущем владельце. Компания купила у РЖД 60 гектаров земли для строительства жилья. Но на арендатора новый владелец повлиять не может.
ХОРОШО КОРМИТ ВСЕХ СВАЛКА.