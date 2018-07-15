Американская фирма лоббировала снятие санкций с «Русала» среди иностранных дипломатов

Как сообщает Associated Press, компания Mercury рассчитывала на сотрудничество как минимум с шестью странами.

О попытке американской компании лоббировать интересы российского миллиардера Олега Дерипаски стало известно из документов Минюста США. Mercury хотела убедить послов нескольких стран направить письма представителям администрации США в поддержку плана по сокращению контроля Дерипаски над «Русалом». В числе этих государств AP называет Германию, Францию, Ирландию, Швецию, Австралию и Ямайку. Среди тех, кто согласился, была посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс – в июне она отправила в Минфин США письмо, почти идентичное тому, которое подготовила Mercury. В посольствах Франции и Швеции заявили, что ничего подобного не посылали, а в дипмиссиях Германии, Ирландии и Австралии отказались комментировать этот вопрос. Как сообщает AP, стоимость контракта группы En+, принадлежащей Дерипаске, с Mercury составила больше 100 тысяч долларов за четыре недели работы.

Согласно плану En+, доля Дерипаски в компании должна снизиться с 66 до менее чем 50%. После этого у группы появится шанс на выход из-под санкций, которые были наложены властями США.