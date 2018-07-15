Американская фирма лоббировала снятие санкций с «Русала» среди иностранных дипломатов
Как сообщает Associated Press, компания Mercury рассчитывала на сотрудничество как минимум с шестью странами.
О попытке американской компании лоббировать интересы российского миллиардера Олега Дерипаски стало известно из документов Минюста США. Mercury хотела убедить послов нескольких стран направить письма представителям администрации США в поддержку плана по сокращению контроля Дерипаски над «Русалом». В числе этих государств AP называет Германию, Францию, Ирландию, Швецию, Австралию и Ямайку. Среди тех, кто согласился, была посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс – в июне она отправила в Минфин США письмо, почти идентичное тому, которое подготовила Mercury. В посольствах Франции и Швеции заявили, что ничего подобного не посылали, а в дипмиссиях Германии, Ирландии и Австралии отказались комментировать этот вопрос. Как сообщает AP, стоимость контракта группы En+, принадлежащей Дерипаске, с Mercury составила больше 100 тысяч долларов за четыре недели работы.
Согласно плану En+, доля Дерипаски в компании должна снизиться с 66 до менее чем 50%. После этого у группы появится шанс на выход из-под санкций, которые были наложены властями США.
Комментарии5
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vavylo 15 июля 2018 | 12:23
Прямо и не знаю, что посоветовать Трампу в качестве мер борьбы с "пятой колонной"! ))
Йо!
polsan 15 июля 2018 | 12:27
первичны деньги и миллиардеры, законы вторичны
ematveev 15 июля 2018 | 12:29
К чему эта новость? В США все это - вполне законная деятельность (лоббирование). Там даже в суде есть институт лоббирования интересов стороны: платишь - и становишься лоббистом.
Деньги, ничего личного.
honduras_na_colime 15 июля 2018 | 12:38
ematveev: Удило в портянках, а у тебя есть уверенность, что воздействие на послов иностранных государств - законная деятельность?
Я так думаю, что нет.
В первую очередь потому, что все указанные посольства либо активно возражают, либо отмораживаются.
serg4422 15 июля 2018 | 12:35
хорошая фирма.надо побольше вербовать пиндосов всяких и разных. даешь разложение пиндостана на атомы!!!