Британский министр ушел в отставку из-за сексуального скандала
Британский министр ушел в отставку из-за сексуального скандала. Эндрью Гриффитс, который возглавляет ведомство по делам малого бизнеса, извинился перед семьей, правительством и премьер-министром, сказав, что ему очень стыдно, — пишет газета «Sunday Mirror».
Ранее в СМИ появились сообщения о СМС-переписке сексуального характера, которую министр вел с двумя женщинами.
Комментарии5
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consts 15 июля 2018 | 11:41
"Ранее в СМИ появились сообщения о СМС-переписке сексуального характера, которую министр вел с двумя женщинами".
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И в чем же здесь скандальность? Или женщины резиновые?
lion64__2 15 июля 2018 | 11:45
consts: Одну звали "Остап", а другую - "Дмытро".
segserg 15 июля 2018 | 11:43
Тюю.. СМС-ки какие-то. Надо было сразу за лобок щупать, как Слуцкий.
twenty_two 15 июля 2018 | 11:56
Блин, маразм. Ну развлекается так человек, кому от этого плохо?
hastings 15 июля 2018 | 12:00
Нашим спецслужбам надо взять этот метод на заметку. Подложить какую-нибудь дамочку под министра, а потом заявить в прессу. И полетят головы.