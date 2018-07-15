Пять пьяных пассажиров высадили в Уфе из самолета перед вылетом в Москву
Пять пьяных пассажиров высадили в Уфе из самолета перед вылетом в Москву. На борту они стали вести себя неадекватно и капитан лайнера отказался лететь вместе с ними.
Как сообщает источник «Интерфакса», в результате от полета были отстранены шесть человек, включая семью с 8-летним ребенком.
Комментарии4
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compare 15 июля 2018 | 11:49
с ребенком и жрут,как свиньи! гены пролетариев,однако!
vavylo 15 июля 2018 | 11:57
"Пять пьяных пассажиров высадили в Уфе из самолета перед вылетом в Москву"
- Напрасно: столько столичных карманников оставили без работы!..
Теперь они точно не проголосуют за Собянина!))
Йо!
bathomet666 15 июля 2018 | 12:01
«О негодяи, дикая сволочь!» (И. Бунин)
evgeny_biolog 15 июля 2018 | 12:03
"Пять пьяных пассажиров"
"Тра-та-та, тра-та-та,
Мы везем с собой кота,
Чижика, собаку, Петьку-забияку,
Обезьяну, попугая.
Вот компания какая!"