Глава Министерства внутренней безопасности: Российские хакеры по-прежнему угрожают избирательной системе США
Российские хакеры по-прежнему угрожают избирательной системе США, — заявила глава Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. По ее словам, американская разведка постоянно наблюдает зловредные действия различных структур.
Выступая перед вице-губернаторами штатов, Нильсен отметила, что выборы, несомненно, являются приоритетной мишенью для государственных и прочих хакеров, и сетевых троллей.
В пятницу власти США обвинили во вмешательстве в выборы 12 россиян, которых считают офицерами ГРУ.
Комментарии1
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snikkersnepper 15 июля 2018 | 11:45
Не, американцам (не нормальным американцам, а американской чиновьичей шушере) никто с ума сходить не запретит, бог с ними. Но вы на Эхонько-то посмотрите...
14 июля. 00.00 (потом еще несколько раз повторялось):
"Начать стоит с того, что государственные российские СМИ сообщают ложь о новых обвинениях спецпрокурора Боба Мюллера — Мюллер предъявил обвинения в хакерских атаках не предполагаемым сотрудникам ГРУ России, а вполне реальным — с указанием их имен, должностей и военных частей, в которых они числятся или числились."
15 июля. 11.31
В пятницу власти США обвинили во вмешательстве в выборы 12 россиян, КОТОРЫХ СЧИТАЮТ офицерами ГРУ.
То есть канделябр кому-то по фейсу все-таки прилетел?