Глава Министерства внутренней безопасности: Российские хакеры по-прежнему угрожают избирательной системе США

Российские хакеры по-прежнему угрожают избирательной системе США, — заявила глава Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. По ее словам, американская разведка постоянно наблюдает зловредные действия различных структур.

Выступая перед вице-губернаторами штатов, Нильсен отметила, что выборы, несомненно, являются приоритетной мишенью для государственных и прочих хакеров, и сетевых троллей.

В пятницу власти США обвинили во вмешательстве в выборы 12 россиян, которых считают офицерами ГРУ.