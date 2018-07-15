Петр Порошенко призвал бороться за получение независимости Украинской православной церкви
Президент Украины Петр Порошенко призвал бороться за получение независимости Украинской православной церкви. По его словам, это вопрос национальной безопасности.
В своем Твиттере Порошенко написал о том, что Церковь на Украине должна быть независима от государства, особенно государства иностранного.
Накануне патриарх Кирилл вместе с членами Синода выразил обеспокоенность желанием властей Украины получить автокефалию Украинской церкви.
Комментарии13
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banyi2 15 июля 2018 | 11:37
И каким каком парась эту борьбу себе представляет? ))) Чисто по канонам церкви?
venezianez49 15 июля 2018 | 11:54
banyi2:
Порошенко пора бороться за свою личную независимость от Украины.
Его время уходит.
Пора ему сматывать удочки, иначе это может плохо для него закончиться.
Пока его наглость сильнее страха.
kotbajune 15 июля 2018 | 11:56
"В своем Твиттере Порошенко написал о том, что Церковь на Украине должна быть независима от государства, особенно государства иностранного."
Правильно , нечего на Украйне милой делать иностранцам,
а Христос вообще из Израиля - не порядок!!!!
У какли должен быть свой, свидомый Христос, соратник бандеры!!
parasuk_ 15 июля 2018 | 12:04
kotbajune: На украинде даже махровый укронацист бронислав береза в девичестве был известен как тихий торговец книгами боря бляхер. И имеет соответствующее гражданство
mardian 15 июля 2018 | 11:43
Отсоединение от Московского Патриархата.
spbdweller 15 июля 2018 | 11:44
Если реальных достижений нет, то нужно или найти внешних врагов, или сослаться на бога. И то и другое не проверяемо.
vlabumur 15 июля 2018 | 11:52
spbdweller:
Если реальных достижений нет, то нужно или найти внешних врагов,
+++++++++++++++++++++++++++
Про Украину мне неинтересно.
А вот вокруг России одни враги.Так во всяком случае ТВ нам вещает.
stebinmaku 15 июля 2018 | 11:46
Майданы, полные кефалий, Петро на Твиттер привозил..
compare 15 июля 2018 | 11:47
вопрос,требующий знания предмета обсуждения...нет знания,и сказать-то,нечего. видимо,для него и его народа,в этом есть смысл.
boldu1n 15 июля 2018 | 11:52
Алкаш Порошенко всё разжигает ненависть, уже ублюдки и до верующих добрались....
twenty_two 15 июля 2018 | 11:55
Пиарится перед выборами.
parasuk_ 15 июля 2018 | 11:56
В Константинополь приедут обученные гопаку боевые педерсты с украинды и будут жечь покрышки перед резиденцией патриарха :)
vlabumur 15 июля 2018 | 12:04
Автокефалия (др.-греч. αὐτοκεφαλία — «самовозглавление»; от αὐτός — «сам» + κεφαλή — «голова») — статус поместной церкви, предполагающий её административную независимость от других поместных церквей.
Есть ведь Сербский патриархат, Румынский патриархат, Болгарский патриархат,
Грузинский патриархат, так что это вполне логично.