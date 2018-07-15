Президент Украины Петр Порошенко призвал бороться за получение независимости Украинской православной церкви. По его словам, это вопрос национальной безопасности.

В своем Твиттере Порошенко написал о том, что Церковь на Украине должна быть независима от государства, особенно государства иностранного.

Накануне патриарх Кирилл вместе с членами Синода выразил обеспокоенность желанием властей Украины получить автокефалию Украинской церкви.