Частный американский корабль Cygnus сегодня отстыкуется от Международной космической станции. Ранее он успешно выполнил свою миссию – корабль впервые в истории применили для коррекции орбиты МКС.

Космический грузовик американской компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX благополучно справился с поставленной задачей – за счет работы двигателей корабля в течение 50 секунд высота полета МКС поднялась на 90 метров.

Отмечу, что раньше двигатель американского космического грузовика не использовали для коррекции орбиты станции. МКС по разным причинам отклоняется от расчетного курса довольно часто, но обычно для ее подъема задействуют российский «Прогресс», двигатели модуля «Звезда» или корабли европейской компании ATV. Однако поскольку Cygnus успешно выполнил миссию, в будущем выравнивать орбиту международной станции по очереди будут корабли России и США.

Корабль Cygnus отделится от МКС в 15:15 по московскому времени.