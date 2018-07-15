В Ростовской области из-за удара молнии погибла беременная женщина
В Ростовской области из-за удара молнии погибла беременная женщина. Еще четыре человека с ожогами доставлены в больницу города Шахты. Все они во время грозы прятались под деревом, — сообщил источник «Интерфакса».
Комментарии1
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ihtamnet 15 июля 2018 | 11:13
Очень жаль, а ведь я еще с детства знаю, что нельзя стоять под деревом во время грозы.