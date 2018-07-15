Twitter заблокировал два аккаунта, связанные с россиянами, обвиняемыми во вмешательстве в американские выборы
Позавчера Минюст США обнародовал имена офицеров ГРУ, якобы причастных к кибератакам на сервера Демократической партии.
Учетные записи @DCLeaks_ и @Guccifer_2 были связаны с целой сетью аккаунтов, ранее заблокированных за нарушение правил – пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу Twitter. Оба никнейма фигурировали в обвинительном заключении, которое опубликовало Министерство юстиций США. По версии ведомства, под этими именами российские офицеры ГРУ действовали в Интернете, а также предпринимали постоянные попытки взломать компьютеры Демократической партии и штаба президентской кампании Хилари Клинтон. Всего же Минюст назвал фамилии двенадцати сотрудников спецслужбы, которые вероятно были причастны ко вмешательству в американские выборы.
В свою очередь в Москве усомнились в принадлежности этих людей к российской разведке, и в очередной раз опровергли обвинения Вашингтона во вмешательстве.
В мае и июне Twitter заблокировал более 70 миллионов фейковых аккаунтов. Позже сервис сообщил о планах удалить учетные записи еще миллиона подозрительных пользователей.
Комментарии2
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m_doc 15 июля 2018 | 11:18
Целых два аккаунта.... это аж в два раза больше, чем один!!! Как страшно жЫть...
ura_123 15 июля 2018 | 12:05
m_doc: По одному,по два,по три... Сколько там ваших в рассеюшке попали под санкции?