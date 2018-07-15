Twitter заблокировал два аккаунта, связанные с россиянами, обвиняемыми во вмешательстве в американские выборы

Позавчера Минюст США обнародовал имена офицеров ГРУ, якобы причастных к кибератакам на сервера Демократической партии.

Учетные записи @DCLeaks_ и @Guccifer_2 были связаны с целой сетью аккаунтов, ранее заблокированных за нарушение правил – пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу Twitter. Оба никнейма фигурировали в обвинительном заключении, которое опубликовало Министерство юстиций США. По версии ведомства, под этими именами российские офицеры ГРУ действовали в Интернете, а также предпринимали постоянные попытки взломать компьютеры Демократической партии и штаба президентской кампании Хилари Клинтон. Всего же Минюст назвал фамилии двенадцати сотрудников спецслужбы, которые вероятно были причастны ко вмешательству в американские выборы.

В свою очередь в Москве усомнились в принадлежности этих людей к российской разведке, и в очередной раз опровергли обвинения Вашингтона во вмешательстве.

В мае и июне Twitter заблокировал более 70 миллионов фейковых аккаунтов. Позже сервис сообщил о планах удалить учетные записи еще миллиона подозрительных пользователей.