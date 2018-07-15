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11:01, 15 июля 2018

Глава американской разведки сравнил кибератаки с подготовкой терактов 11 сентября

По словам Дэна Коутса, тогда появлялись схожие предупреждающие знаки.

Инфраструктура в США подвергается масштабной волне кибератак, рассказал глава национальной разведки страны Дэн Коутс. «Я верю, что это критическая точка для нас» — заявил он. По оценке главы ведомства, ситуация похожа на ту, которая складывалась за несколько месяцев до 11 сентября 2001 года. Коутс сослался на слова экс-главы ЦРУ Джорджа Тенета, заявившего, что тогда система «мигала красным». По мнению главы разведки, сейчас происходит то же самое, и «сигнальные огни вновь мерцают красным светом».

Коутс добавил, что сейчас главными организаторами кибератак против США являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Москву он выделил особо, назвав ее «самым агрессивным иностранным актором». Целями иностранных хакеров глава ведомства назвал сети федерального правительства США, военных, местных органов власти и крупных предприятий.

На этой неделе США обвинили 12 сотрудников ГРУ во вмешательстве в президентские выборы с помощью кибератак. Россия это отрицает.

Комментарии

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art_ 15 июля 2018 | 11:07

а зачем отрицать нужно, в принципе? ясно же, что тот. кто менее контролируем, тот более опасен - это аксиома вроде как

boldu1n 15 июля 2018 | 11:15

...с подготовкой терактов 11 сентября
====================
Так эти теракты и придумало и осуществило руководство США в своё время.

velbkeirf1 15 июля 2018 | 11:18

тогда система "мигала красным"\\\\\\\\\\\\\
плагиат из сказки Пушкина о золотом петушке

kamen_12 15 июля 2018 | 11:18

ГРУ не напрасно работает. Внешняя разведка это разведка,

venezianez49 15 июля 2018 | 11:20

Визг накануне саммита активизируется ежечасно (особенно на Эхе).
Только мелочится Коутс.
Чтобы ещё больше изгадить Хельсинки, нужно было сравнить "кибератаки" не с подготовкой, а самим терактом 11 сентября.
До кучи можно было бы какой-нибудь пробиркой с "новичком" потрясти, и - можно начинать готовить томагавки.

mardian 15 июля 2018 | 11:25

Путин гадит по периметру.

maik19_ 15 июля 2018 | 11:28

Что, будет ещё красивое зрелище с самолётами ?

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