Глава американской разведки сравнил кибератаки с подготовкой терактов 11 сентября

По словам Дэна Коутса, тогда появлялись схожие предупреждающие знаки.

Инфраструктура в США подвергается масштабной волне кибератак, рассказал глава национальной разведки страны Дэн Коутс. «Я верю, что это критическая точка для нас» — заявил он. По оценке главы ведомства, ситуация похожа на ту, которая складывалась за несколько месяцев до 11 сентября 2001 года. Коутс сослался на слова экс-главы ЦРУ Джорджа Тенета, заявившего, что тогда система «мигала красным». По мнению главы разведки, сейчас происходит то же самое, и «сигнальные огни вновь мерцают красным светом».

Коутс добавил, что сейчас главными организаторами кибератак против США являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Москву он выделил особо, назвав ее «самым агрессивным иностранным актором». Целями иностранных хакеров глава ведомства назвал сети федерального правительства США, военных, местных органов власти и крупных предприятий.

На этой неделе США обвинили 12 сотрудников ГРУ во вмешательстве в президентские выборы с помощью кибератак. Россия это отрицает.