Прокуратура Крыма признала незаконным отказ ФСИН пустить украинского архиепископа к голодающему активисту

Ответ ведомства на обращение архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, опубликовала крымская правозащитная группа.

Активист Владимир Балух в прошлом году был признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, и приговорен к сроку 7 лет и три месяца. В знак протеста против приговора, украинский активист держит голодовку больше трех с половиной месяцев.