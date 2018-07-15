Прокуратура Крыма признала незаконным отказ ФСИН пустить украинского архиепископа к голодающему активисту
Ответ ведомства на обращение архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, опубликовала крымская правозащитная группа.
Активист Владимир Балух в прошлом году был признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, и приговорен к сроку 7 лет и три месяца. В знак протеста против приговора, украинский активист держит голодовку больше трех с половиной месяцев.
Комментарии5
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banyi2 15 июля 2018 | 11:17
РИА Новости https://ria.ru/world/20180715/1524612760.html
sasha_volk_off 15 июля 2018 | 11:25
Это у гэбешников забава такая - одни отказывают, а другие признают незаконным отказ и так, до бесконечности, по кругу...
yralez 15 июля 2018 | 11:26
Совесть заговорила ?
Не может заговорить то, от чего отрекаются при поступлении на госслужбу.
Сверху приказали.....ситуация временно такая.
neyexo 15 июля 2018 | 11:31
yralez: они спросили, как быть. Ответ - делайте что хотите, от этого ничего не зависит. Я так думаю.
andy66 15 июля 2018 | 11:50
российский ФСИН вообще не знает о существовании законодательства