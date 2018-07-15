КНДР и США сегодня проводят переговоры по вопросу возвращения на родину останков американских солдат
КНДР и США сегодня проводят переговоры по вопросу возвращения на родину останков американских солдат. Делегации встретились в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями.
Представители КНДР ранее сообщили, что у них есть останки 200 американских военнослужащих, которые погибли в 50-е годы прошлого века во время Корейской войны.
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