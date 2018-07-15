Россия, несмотря на санкции, может поставить США еще, как минимум, 20 ракетных двигателей
Об этом сообщает источник «Интерфакса». Речь идет о двигателях РД-180, которые применяются на американских ракетах-носителях семейства «Атлас». Затем, после 2022 года, США собираются перейти на ракеты «Вулкан» с двигателями собственного производства.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Россия не перестанет поставлять США ракетные двигатели, поскольку иначе может пострадать отечественная промышленность.
Комментарии3
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neprostotak 15 июля 2018 | 10:41
Об этом сообщает источник «Интерфакса».
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Кто-то кому-то что-то «сообщил» и это уже на ЭХЕ в ленте!
Раньше такого не было.
polsan 15 июля 2018 | 10:46
neprostotak: думаете это фейк на ЭХЕ?
mamiluk 15 июля 2018 | 10:41
Ну, СССР- Германии тоже отправлял продовольственные вагоны аж до 22июня...