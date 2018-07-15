Россия, несмотря на санкции, может поставить США еще, как минимум, 20 ракетных двигателей

Об этом сообщает источник «Интерфакса». Речь идет о двигателях РД-180, которые применяются на американских ракетах-носителях семейства «Атлас». Затем, после 2022 года, США собираются перейти на ракеты «Вулкан» с двигателями собственного производства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Россия не перестанет поставлять США ракетные двигатели, поскольку иначе может пострадать отечественная промышленность.