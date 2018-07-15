Россия попала в тройку главных угроз для Евросоюза
Наша страна делит второе место с международными криминальными организациями. На первом месте – радикальные исламистские группировки, а на третьем – Северная Корея. Это следует из доклада Европейского совета по международным отношениям.
Рейтинг составлен на основе опросов экспертов из 28 стран ЕС, анализа европейских СМИ и официальных документов.
В 2008 году Россия была на четвертом месте по степени опасности, но ситуация изменилась после присоединения Крыма, а также действий хакеров.
Комментарии6
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nampuom_nugopaxu 15 июля 2018 | 10:37
раха, вообще-то, и есть международная криминальная организация.
ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 10:39
nampuom_nugopaxu: Дрищишь от страха !? ))
nampuom_nugopaxu 15 июля 2018 | 10:44
ukraina_biomusor: э, нерусский, через "е" пишется слово "дрищЕшь". Понабрали безмозглых в трольчатню.
semen2026 15 июля 2018 | 10:44
nampuom_nugopaxu: это КК(КаКа) - Криминальный Кооператив!)))
semen2026 15 июля 2018 | 10:41
Тройка, тройка, тройка, тройка белых лошадей
Скачет, скачет, скачет по поляночке
Ну отгадайте, что у нас, отгадайте, что у нас
А у нас, а у нас, а у нас гуляночка
Льются песни, льются вина
И стучат, стучат, стучат бокалы в такт
Ше не вмерла Украина, если мы гуляем так!))))))))))))
anemon 15 июля 2018 | 10:43
Мафия, имеющая свое государство. А мы, граждане, в нем - заложники. Спасибо, Европа, что хоть признала.