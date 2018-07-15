Россия попала в тройку главных угроз для Евросоюза

Наша страна делит второе место с международными криминальными организациями. На первом месте – радикальные исламистские группировки, а на третьем – Северная Корея. Это следует из доклада Европейского совета по международным отношениям.

Рейтинг составлен на основе опросов экспертов из 28 стран ЕС, анализа европейских СМИ и официальных документов.

В 2008 году Россия была на четвертом месте по степени опасности, но ситуация изменилась после присоединения Крыма, а также действий хакеров.