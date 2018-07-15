Тюремные медики сказали 18-летней Анне Павликовой, которая проходит по делу «Нового величия», что у нее не будет детей
Тюремные медики сказали 18-летней Анне Павликовой, которая проходит по делу организации «Новое величие», что у нее не будет детей. «Тюрьма стерилизует», — сказала врач девушке. Это сообщила в «Новой газете» ее мама. Она отметила, что из-за условий содержания у ее дочери идет воспалительный процесс, который медики почти не лечат.
Девушка четыре месяца содержится в СИЗО по подозрению в экстремизме.
Комментарии7
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sergo_25_26 15 июля 2018 | 10:36
зверьё.
takao 15 июля 2018 | 10:44
Это та самая девчонка-ветеринар, которую посадил провокатор Управления "Э".
Молодые и глупые.. Самый активный и радикальный борец написал их манифест. Этот самый активный - он был провокатором Управления "Э"..
Это я, граждане, вам, либералам форума. Как говорила умненькая Шульман, "если вы хотите добра своей стране, не ищите самого радикального вождя, не следуйте наиболее экстремальным инвективам. Такие речи - НЕ показатель смелости и отваги. Это очень часто показатель либо малого ума, либо тесной дружбы с правоохранительными органами, сознательной или бессознательной... если вы будете вестись, что называется, на максимальную радикальность, то вы послужите просто украшением праздничной елки в чужом доме, а не в вашем собственном."
Перефразируя - это прямой путь для вас на чужой праздник, но не в качестве гостя, а в качестве угощения на торжественном столе. Смайл
ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 10:36
Не захотел бог что бы такое еще и плодилось ,все правильно !
lager23 15 июля 2018 | 10:44
ukraina_biomusor: когда кремлепутов будут люстриновать, необходимо будет выдать каждому фашиствующему кремлеботу по волчьему билету...вас я вернул бы в Украину вместе с остальными титушками
grazschdanin 15 июля 2018 | 10:38
Это сообщила в «Новой газете» ее мама.
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Что «Новой газете», что маме - веры нет никакой.
Это первое. И второе - поскольку ответственность за детей несут родители, то это полностью вина «мамы»
ppvngavr 15 июля 2018 | 10:41
Читайте раздел "Империя Зла" в публикации "Истоки реки, текущей никуда":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842
и вы все поймете!
sbk 15 июля 2018 | 10:43
Люди, нарушившие присягу - уже не врачи.