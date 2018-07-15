Тюремные медики сказали 18-летней Анне Павликовой, которая проходит по делу «Нового величия», что у нее не будет детей

Тюремные медики сказали 18-летней Анне Павликовой, которая проходит по делу организации «Новое величие», что у нее не будет детей. «Тюрьма стерилизует», — сказала врач девушке. Это сообщила в «Новой газете» ее мама. Она отметила, что из-за условий содержания у ее дочери идет воспалительный процесс, который медики почти не лечат.

Девушка четыре месяца содержится в СИЗО по подозрению в экстремизме.