Американцы Майкл Брайан и Джек Сок выиграли Уимблдон в мужском парном разряде
В финале они обыграли южноафриканца Равена Класена и новозеландца Майкла Винуса со счетом 6:3, 6:7, 6:3, 5:7, 7:5.
Сегодня – последний день британского турнира. Станет известен победитель среди мужчин: в финале играют серб Новак Джокович и южноафриканец Кевин Андерсон, а среди женщин лучшей стала немка Ангелика Кербер, которая накануне победила американку Серену Вильямс.
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