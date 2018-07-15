Дональд Трамп заявил, что намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году. «Я настроен на это решительно, — похоже что этого хотят все», — сказал американский лидер в интервью британской газете «Дейли Мейл».

Трамп добавил, что конкурентов у него нет.