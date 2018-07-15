Дональд Трамп заявил, что намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году
Дональд Трамп заявил, что намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году. «Я настроен на это решительно, — похоже что этого хотят все», — сказал американский лидер в интервью британской газете «Дейли Мейл».
Трамп добавил, что конкурентов у него нет.
Комментарии4
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ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 10:10
Заявило оно....если Путин разрешит то будешь презиком ! ))))
eule 15 июля 2018 | 10:22
Напиши сначала заявку в Кремль, а там видно будет.
uaslavaua 15 июля 2018 | 10:28
eule: И разве нет повода гордости для РФ, что в Кремле выбрали президента США, соперничающей ядерной державы, да не просто поставили своего человека, который тайно продвигал бы интересы России в США, а клоуна, который не только разваривает западный альянс типа НАТО, Трансатлантияеского торогового союза, но и позорит свою страну каждый день по всему миру. Чего стоят только его недавние выходки в Великобритании с королевой. Смотрят так британцы и думают, а ведь по сравнению с путеным( которого многие говорят уже давно нет, а вместо него кукла), трамп, президент самой дружественной страны ЕС и Великобритании ведёт себя как умалишённый
mordechay_blinchikof 15 июля 2018 | 10:27
с пукиным наперегонки -кого раньше грохнут